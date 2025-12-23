Пловдивчани удариха на камък, не могат да теглят пари

© Голяма част от банкоматите в Пловдив отново не са заредени с пари, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg.



Най-вероятната причина е завишеното теглене на парични средства в последния предпразничен ден.



В някои от близките до Пловдив населени места положението е абсолютно същото, уточниха хората.