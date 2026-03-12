ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивчани се събраха пред общината, поставиха конкретни искания за градския транспорт на града
Според тях Пловдив трябва да има по-модерен, надежден и редовен градски транспорт, работещи табла и електронно-билетна система със закупуване на електронни билети, а не хартийки от шофьора. Инициативата е организирана от гражданското сдружение "Пловдив – град за хората“ и цели да постави акцент върху продължаващите с години проблеми, които е необходимо вече да бъдат решени.
Хората се оплакаха, че след 20 часа рейсовете минават по-рядко, а в момента електронните табла не работят. Желанието им е да бъдат осигурени повече автобуси в града, като вместо сегашните 225 броят им се увеличи до поне 300.
Протестиращите настояват още за удължаване на работното време на автобусите до поне 23:00 часа, редовен транспорт през почивните дни и извънредни линии за големи културни и спортни събития.
По думите на протестиращите трябва да бъдат направени стъпки към закупуване на 100 броя общински автобуси клас Евро 6, оборудвани за достъпна среда и климатизация, действително функциониране на общинския превозвач "Екобус" и вземане на линиите от частната транспортна фирма, която обслужва линиите на градския транспорт в Пловдив.
Адвокат Атанас Костов заяви, че вместо за стадиони 160 млн. лева и толкова за последната поръчка за частния превоз, можеха да се дадат за закупуване на общински автобуси. Той поиска и 4 буферни паркинга, така че хората от съседните на Пловдив населени места да оставят колите си извън града и да се качат на екологичен и чист градски транспорт. В края на изказването си той припомни за вътрешната железница
Сред исканията им са още:
- Дигитална прозрачност: ОбС да задължи Кмета до 30.07.2026 г. да осигури публичен достъп до GPS данните в реално време (Open Data API) и пълна функционалност на информационните табла.
- Нова транспортна схема: ОбС да възложи на Кмета актуализиране на транспортната схема с нови маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пикови часове.
- Стратегическо поемане на линиите: ОбС да възложи на Кмета в тримесечен срок план за 100% поемане на линиите от "Екобус Пловдив“ ЕООД в рамките на 4 години.
- Контрол: ОбС да възложи разработка на система за административнонаказателна отговорност за превозвачи и водачи, които не спазват графиците или не спират на спирки.
От Общината не отричат проблемите в градския транспорт, които са едни и същи за последните 20 години. От администрацията напомнят, че в момента приключва процедурата по избор на нов оператор за 29-те линии, както и че градът спечели проект с европейско финансиране за закупуването на 20 електробуса, които трябва да обслужват две допълнителни линии.
Plovdiv24.bg припомня, че тази седмица кметът на Пловдив Костадин Димитров направи предложение всички ученици до 18 години да пътуват безплатно. Според данните това засяга 20 000 деца в града, което ще го направи първият в страната с подобна социална мярка.
По време на протеста пловдивчани не спираха да скандират искания за истински градски транспорт, просто защото такъв липсва. Те заявиха, че са готови на последващи действия, ако това, за което настояват, не бъде изпълнено.
Дошлите пред общината полагаха подписите си в подписка за адекватен градски транспорт, която ще бъде предоставена на кмета. Подписи ще бъдат събирани и в някой от следващите дни, обявиха организаторите.
Протестът завърши с шествие до пл. "Съединение".
