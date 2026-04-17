Пловдив се подготвя да посрещне едно от най-престижните колоездачни събития в света – Джиро д’Италия, а градът вече усеща нарастващия международен интерес. В града на тепетата пристигнаха журналисти от водещи издания като Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Marca, EuroSport и други, за да се запознаят отблизо с организацията на предстоящото събитие. Представителите на медиите бяха посрещнати от кмета Костадин Димитров и неговия заместник с ресор "Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов, съобщиха от Общината за Plovdiv24.bg.

Срещата се проведе във впечатляващата Епископска базилика на Филипопол – едно от културните бижута на Пловдив. По време на разговора кметът подчерта значимостта на мястото и отправи покана към гостите да разгледат града – от възрожденските къщи в Стария град, през артистичната атмосфера на квартал Капана, до богатото археологическо наследство, разположено по протежение на главната улица. "Така ще усетите духа на Пловдив, в който ще се потопят участниците в Джиро д’Италия“, отбеляза Димитров.

Община Пловдив подготвя богата съпътстваща програма за деня, в който състезанието ще премине през града – 10 май. Преди старта са планирани концерти, а непосредствено след него ще се проведе велошествие, което ще даде символично начало на новия велосезон в града. Финалът на деня ще бъде отбелязан със семеен фестивал, изпълнен с музика, настроение и кулинарни изкушения.

"Особен акцент е поставен върху връзката между професионалните колоездачи от Джиро д’Италия и любителите, които ще се включат във велошествието“, коментира заместник-кметът Панов.

Трасето ще премине през емблематични локации в Пловдив, като участниците ще имат възможност да спират на своеобразни питстопове. Сред тях ще има и места за дегустация на традиционното за региона вино от сорта Мавруд.

Чуждестранните журналисти останаха впечатлени както от представената концепция, така и от напредналата организация на място. Посещението им в Пловдив затвърди увереността, че градът е напълно готов да бъде достоен домакин на събитие от такъв мащаб и престиж.

Повече по темата четете тук.