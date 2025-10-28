Пловдив стана първата и единствена община в България, сертифицирана за издаване на електронни бонове и в евро

© Plovdiv24.bg Община Пловдив вече е с напълно сертифицирани за предстоящото въвеждане на еврото системи за мобилност., в това число "Система за управление на градския транспорт“ (СУГТ), "Системата за паркиране“, както и всички прилежащи компоненти. Преминаването към нова валута от 2026 година, наложи повторна сертификация и на "Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност“ (ИАСУТД) от Националната агенция за приходите (НАП) и Българския институт по метрология (БИМ).



Процесът по технологично обновяване и проверка на всеки отделен елемент от системите е реализиран от компанията "Тикси“ АД“, която е и изпълнител на договора за "Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажби на обществени услуги за градска мобилност“.



В резултат на мащабната технологична адаптация, Пловдив стана единствената община в България, чиито системи за управление на мобилността са официално сертифицирана от НАП и БИМ за издаване и на ел. бонове – включително и в евро.



След месеци на изпитвания и оперативни тестове, проведени в координация с експерти от НАП и БИМ, цялостният набор от адаптации е приключен успешно и в пълното съответствие с всички технически и нормативни изисквания. Така, от началото на октомври, всички бележки, свързани с градската мобилност и услуги по паркиране, се издават от напълно обновената система – автоматизирано, сигурно и в пълно съответствие с регулаторните указания.



Само малка част от извършените многокомпонентни адаптации са технологично обновяване, тестове и проверки на модулите за издаване и регистриране на електронни бонове, всички касови устройства, шофьорски терминали, валидатори и централните контролни модули, при това – в непрестанна комуникация и обмен на данни с НАП. В комплицирания процес по сертификация, от "Тикси“ АД са адаптирали и алгоритмите за контрол, отчитане и архивиране на транзакциите, за да се осигури пълно съответствие с нормативната и фискална рамка.



"За крайните потребители и гражданите, адаптирането на една система към нова валута е просто изписването на сумата вместо в лева – в евро, по установения валутен курс. Но зад този процес, стоят месеци усилия на технологични експерти, които приспособяват всеки един компонент от всяка една система, свързана с мобилността и дигиталните разплащания. И не само, нашите усилия гарантират сигурно мигриране на всички транзакции след настъпване на 2026 година. Работата ни не приключва с това – до октомври системите показваха една валута и това бе българския лев. Към днешна дата, сумите във всички бонове се виждат двувалутно – в лева и в евро.



От 2026 година, все още ще има двувалутно показване на сумите, но вече с водеща валута евро и български лева. След изтичане на законоустановения срок, системите преминават отново в едновалутен режим на работа, този път в евро. Това е предизвикателство за всяка една организация и се гордеем, че не само успяхме да се справим в срок, но и че благодарение на партньорството ни, Пловдив стана първата и единствена община в България, сертифицирана за издаване на електронни бонове и в евро. Това е поредният ярък пример как публично-частните партньорства и иновации могат да движат развитието на градовете ни напред.“, коментира Николай Недялков, основател и изпълнителен директор на “Тикси" АД