Пловдив раздава пари за бъдещи млади предприемачи

© Plovdiv24.bg Започва тазгодишното издание на конкурса "Най-добър млад предприемач на град Пловдив". Крайният срок за подаване на концепциите е 7 ноември, съобщават от отдел "Спорт и младежки дейности" на Община Пловдив, който организира инициативата за 17-и пореден път.



Няма специфични условия за участие, освен следните три – кандидатите да са на възраст от 18 до 35 години, да са български граждани и да имат адресна регистрация в Пловдив.



"От там нататък важни са единствено добрата бизнес идея и подходящото й представяне", пояснява заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов. "Предприемачеството е ключова компетентност за личностна реализация, а въображението, находчивостта, инициативността, желанието за успех и самоувереността са решаващи фактори, дали младежите ще се осмелят да участват. В това отношение конкурсът им дава безопасно поле за изява, от която може само да спечелят. Нашата основна цел е да подкрепяме младите хора в издигането им", допълва още зам.-кметът.



Претендентите за титлата "Най-добър млад предприемач на Пловдив" трябва да подготвят бизнес план до 25 страници с приложена актуална автобиография към него. Младежите могат да представят проектна идея за стартиране на бизнес, както и вече да развиват бизнес, който искат да надградят; могат да работят сами или в екип. Тематични ограничения няма, предложенията може да са от всякакво естество в рамките на закона, а конкурсът е отворен за всички, вместили се в изискванията.



Самата надпревара протича в два етапа. На първи кръг кандидатите представят накратко своите проекти. За втори етап се класират десетте, събрали най-голям общ брой точки. Победителят получава титлата "Най-добър млад предприемач на град Пловдив за 2025 година" и награда от 10 000 лева. Паричната премия за второ място е 6 000 лева. Традиционно се присъждат и две трети награди, всяка от която по 3 000 лева.



Бизнес плановете се подават всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в деловодството на Община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" №1 или по пощата на адрес: Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, Пловдив 4000, За: Конкурс за Най-добър млад предприемач на Пловдив. Важи датата на пощенското клеймо. Крайният срок е 7 ноември 2025 година.



Подробна информация относно кандидатстването в XVII Конкурс "Най-добър млад предприемач на град Пловдив", общите условия и критериите за оценка може да намерите на сайта на Община Пловдив – plovdiv.bg, категория "Спорт и младежи", раздел "Младежки дейности".