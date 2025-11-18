ЗАРЕЖДАНЕ...
|28 проекта в конкуренция за титлата "Най-добър млад предприемач на град Пловдив" за 2025 година
Инициативата се провежда за 17-и пореден път, като тази година отбелязва впечатляващи резултати.
"Младите хора проявиха огромен интерес и активност. Интересно е, че дори се наложи да удължим сроковете, за да може всички желаещи кандидат-предприемачи да успеят да се включат. Това е знак, че новите поколения не са пасивни, не са безразлични, че мечтаят, мислят и действат за своето лично развитие и за това на обществото. Благодаря за сериозното отношение и ангажираността“, коментира зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов.
"За нас е удовлетворяващо да знаем, че с нещо сме помогнали в един толкова интензивен период от живота на младия човек. Конкурсът предоставя сериозен финансов стимул, но и изгражда общност, свързва младите хора помежду им, свързва ги с представители на бизнеса, администрацията и пловдивската общественост. Но най-важното е, че им дава авторитетна сцена, за да покажат те своите уменията“, посочват от екипа на конкурса.
Всички кандидати, подали бизнес план, са поканен за лично представяне на своя проект в първия кръг на надпреварата. Заради големия брой участници тази година той ще се проведе в три дни - 26, 27 и 28 ноември. Комисията е съставено от университетски преподаватели, експерти от различни области, бизнес специалисти, представители на пловдивския бизнес и общественици, което, от своя страна гарантира, че проектите на младите предприемачи ще бъдат анализирани и оценени от различни гледни точки. За втори етап, който ще се проведе на 3 декември, се класират десетте проекта, събрали най-голям общ брой точки.
Победителят ще получи титлата "Най-добър млад предприемач на град Пловдив за 2025 година“ и награда от 10 000 лева. Паричната премия за второ място е 6 000 лева. Традиционно се присъждат и две трети награди, всяка от която по 3 000 лева.
