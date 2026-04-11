На Велика събота жителите и гостите на Пловдив могат да вземат частица от Благодатния огън от митрополитския храм "Света Марина". Огънят ще бъде изложен за вярващите след 15:00 часа в храма, намиращ се в подножието на Античния театър, съобщават за Plovdiv24.bg от Пловдивската митрополия.

Светият синод взе решение да не изпраща делегация до Йерусалим тази година поради международната обстановка и по тази причина в храмовете ще се раздава огън, съхраняван от миналата година.

Традицията позволява на всеки вярващ да запали свещ или фенер и да отнесе светлината в дома си за здраве и благословение преди полунощното великденско богослужение.

На Разпети петък 260 деца и 30 млади червенокръстци боядисваха великденски яйца в двора на митрополитския храм "Св. Марина“ с благословението на Пловдивския митрополит Николай. По традиция ритуалът се изпълнява на Велики четвъртък – дни преди големия християнски празник Възкресение.