Пловдив
Пловдив почернява от полиция
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
ОДМВР – Пловдив с мерки за охрана на обществения ред във връзка с предстоящото дерби между отборите на ПФК "Локомотив“ и  ПФК "Ботев“.

Двубоят днес ще започне от 14.45 ч. на стадион "Локомотив“, а на изградените контролно-пропускателни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки на посетителите. До трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител.

Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град.  Ангажираните за това патрули от подразделенията на областната дирекция и на Дирекция "Жандармерия“ същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. Във времевия интервал от 11.30 ч. до 18 ч. е предвидена възможността за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион "Локомотив“, както следва:

по ул. "Лев Толстой", в участъка от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";

по ул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Димитър Ризов" до бул. "Освобождение".

Между 10 ч. и 14 ч. ограничения на движението в града се очакват и заради заявени шествия на привържениците на двата отбора, за които е организиран полицейски съпровод.

От сборния си пункт пред стадион "Христо Ботев“ феновете на гостуващия отбор ще тръгнат по бул. "Източен“ – бул. "Менделеев“ – бул. "Освобождение“ – до ул. "Димитър Ризов“, където ще има обособен паркинг за автомобилите им.

От сборния си пункт около Джумая джамия феновете на ПФК "Локомотив“ ще преминат по маршрут: ул. "Отец Паисий“ - ул. "Патриарх Евтимий“ - бул. "Цар Борис III Обединител“ - ул. "Света Петка“ - бул. "Княгиня Мария Луиза“ - ул. "Лев Толстой“ до кръговото кръстовище с ул. "Цветан Лазаров“.


Пловдив почернява от полиция
