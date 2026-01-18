ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:14
© Plovdiv24.bg
Пловдив вече не е само градът под тепетата. Той се превръща и в град на задръстванията.

Миналата година отново попаднахме в челото на тази печална класация.

Тазгодишните данни на TomTom Traffic Index показват, че жителите на Пловдив прекарват повече време в трафика, отколкото във всеки друг български град, изпреварвайки дори София.

Според изчисленията на индекса средно за 16 километра пътуване се отделят около 27 минути, а годишно пловдивчани губят над 100 часа в задръствания, което се равнява на почти две пълни работни седмици.

Най-натоварените часове, сутрин от 07:30 до 09:30 и привечер между 16:00 и 19:00 часа, превръщат улиците на града в истинско тест за нервите на шофьорите.

През тези часове най-критичните точки, които предизвикват дълга опашка от автомобили, са ул. "Гладстон“, кръстовището на ВСИ, Сточна гара, бул. "Свобода“ в района на Mall Plovdiv, кръстовището на бул. "България“ с бул. "Васил Априлов“, Чифте баня, кръстовището на бул. "6-ти септември“ с бул. "Васил Априлов“ и кръстовището на бул. "Мария Луиза“ с Източен.

В София, например, средното време за изминаване на 16 км е 26 минути и 29 секунди.

Това впечатляващо класиране поставя града под тепетата не само пред София, но и пред стотици метрополиси по целия свят. В централната част на Пловдив индексът на задръстванията достига 48%, а за целия град – 43%. Това означава, че времето за пътуване се увеличава с 48%, когато има задръстване, в сравнение с периоди без трафик. 

Пловдив в класацията заема 17-о място по задръствания в Европа, като след него се нареждат Марсилия, Милано, Познан и Будапеща. Едва след унгарската столица се подрежда София на 22-о място.  В класацията за Европа първите пет позиции се заемат от Лондон (16 км средно за 33 минути и 17 секунди), Дъблин, Барселона, Букурещ и Бордо.

В глобалната класация Пловдив заема 59 място . Там лидер по трафик е Баранкиля в Колумбия, където разстояние от 16 км се изминава за 36 минути и 6 секунди. Следват Калкута, Бенгалуру, Пуна и Лондон.


