Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света

Пловдив вече не е само градът под тепетата. Той се превръща и в град на задръстванията.



Миналата година отново попаднахме в челото на тази печална класация.



Тазгодишните данни на TomTom Traffic Index показват, че жителите на Пловдив прекарват повече време в трафика, отколкото във всеки друг български град, изпреварвайки дори София.



Според изчисленията на индекса средно за 16 километра пътуване се отделят около 27 минути, а годишно пловдивчани губят над 100 часа в задръствания, което се равнява на почти две пълни работни седмици.



Най-натоварените часове, сутрин от 07:30 до 09:30 и привечер между 16:00 и 19:00 часа, превръщат улиците на града в истинско тест за нервите на шофьорите.



През тези часове най-критичните точки, които предизвикват дълга опашка от автомобили, са ул. "Гладстон“, кръстовището на ВСИ, Сточна гара, бул. "Свобода“ в района на Mall Plovdiv, кръстовището на бул. "България“ с бул. "Васил Априлов“, Чифте баня, кръстовището на бул. "6-ти септември“ с бул. "Васил Априлов“ и кръстовището на бул. "Мария Луиза“ с Източен.



В София, например, средното време за изминаване на 16 км е 26 минути и 29 секунди.



Това впечатляващо класиране поставя града под тепетата не само пред София, но и пред стотици метрополиси по целия свят. В централната част на Пловдив индексът на задръстванията достига 48%, а за целия град – 43%. Това означава, че времето за пътуване се увеличава с 48%, когато има задръстване, в сравнение с периоди без трафик.



Пловдив в класацията заема 17-о място по задръствания в Европа, като след него се нареждат Марсилия, Милано, Познан и Будапеща. Едва след унгарската столица се подрежда София на 22-о място. В класацията за Европа първите пет позиции се заемат от Лондон (16 км средно за 33 минути и 17 секунди), Дъблин, Барселона, Букурещ и Бордо.



В глобалната класация Пловдив заема 59 място . Там лидер по трафик е Баранкиля в Колумбия, където разстояние от 16 км се изминава за 36 минути и 6 секунди. Следват Калкута, Бенгалуру, Пуна и Лондон.