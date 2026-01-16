ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив отбеляза 148 години от своето Освобождение
В церемонията, включваща полагане на венци и цветя, участваха военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и представители на комитет "Родолюбие“. Събитието се организира традиционно от Община Пловдив като част от Културния календар на града.
На поклонението присъстваха областният управител Христина Янчева, кметът Костадин Димитров, председателят на ОбС Атанас Узунов, общински съветници, заместник-кметове и районни кметове, представители на политически и обществени организации.
Водещ на церемонията бе актьорът от ДТ-Пловдив Ивайло Христов. Слово по повод годишнината произнесе Стефан Шивачев, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в Пловдив.
Битка при Пловдив е опит на османското командване да забави руското настъпление към Одрин, след освобождението на София и поражението при село Шейново. Провежда се по време на Руско-турската война (1877 – 1878).
Битката е една от най-важните наред с битката за Плевен, при Шипка, София. Пловдив е най-големият стопански и търговски център в европейската част на Османската империя, тук живеят много богати хора.
Пловдив, въпреки че пет века е бил в застинало състояние, е определян като една от перлите на Османската империя. След Освобождението започва бурното му развитие, само за 50-60 години населението се увеличава от 33 000 на над 100 000 души и от ориенталски град се превръща в европейски, с електрификация, водопровод и т.н. и се превръща в един от индустриалните центрове на България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
09:00 / 16.01.2026
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете...
08:44 / 16.01.2026
Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
18:05 / 15.01.2026
Пламен Панов, зам.-кмет: Пловдив проправи пътя, по който други бъ...
07:09 / 16.01.2026
Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се са...
16:34 / 15.01.2026
Кадър от Пловдив е номинирани за европейски прокурор от България
16:04 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS