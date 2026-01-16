© Plovdiv24.bg виж галерията С военен церемониал в Градската градина, пред паметника на капитан Александър Бураго, пловдивчани почетоха 148 години от Освобождението на Пловдив от османско робство, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В церемонията, включваща полагане на венци и цветя, участваха военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и представители на комитет "Родолюбие“. Събитието се организира традиционно от Община Пловдив като част от Културния календар на града.



На поклонението присъстваха областният управител Христина Янчева, кметът Костадин Димитров, председателят на ОбС Атанас Узунов, общински съветници, заместник-кметове и районни кметове, представители на политически и обществени организации.



Водещ на церемонията бе актьорът от ДТ-Пловдив Ивайло Христов. Слово по повод годишнината произнесе Стефан Шивачев, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в Пловдив.



Битка при Пловдив е опит на османското командване да забави руското настъпление към Одрин, след освобождението на София и поражението при село Шейново. Провежда се по време на Руско-турската война (1877 – 1878).



Битката е една от най-важните наред с битката за Плевен, при Шипка, София. Пловдив е най-големият стопански и търговски център в европейската част на Османската империя, тук живеят много богати хора.



Пловдив, въпреки че пет века е бил в застинало състояние, е определян като една от перлите на Османската империя. След Освобождението започва бурното му развитие, само за 50-60 години населението се увеличава от 33 000 на над 100 000 души и от ориенталски град се превръща в европейски, с електрификация, водопровод и т.н. и се превръща в един от индустриалните центрове на България.



