Докато Пловдив се гордее с титлата си на културна столица, един негов квартал изглежда сякаш е една паралелна вселена. Наркозависими в неадекватно състояние посред бял ден, проституция и абсолютно чувство за липса на закони – това е ежедневието в "Изгрев".

За жителите на квартала това вече не е повод за изненада, а тъжна норма, която превръща района в една своеобразна паралелна реалност.

Представяме ви кадри, качени от гражданин в социалните мрежи, от кръстовището на бул. Цариградско шосе с ул. "Ландос", в близост до спирка на градския транспорт.

По думите на очевидци, двама мъже, вероятно под въздействието на наркотични вещества, са били забелязани в силно неадекватно състояние. Авторът на видеото лаконично коментира: "Нямам думи“.

"Този квартал това е нещо абсолютно нормално, но най-интересното е, че полицията не взима мерки“, пише към видеото един от коментиращите.

Друг жител допълва, че подобни сцени се разиграват ежедневно около спирките, подлезите и близките хипермаркети. По думите му районът е превърнат в място, където редовно могат да бъдат забелязани наркозависими, проститутки, сводници и просяци.

"При преминаване през този район се озоваваш в паралелна вселена като от видеоигра. Човек може да стане свидетел на невероятни ситуации. Тъжно е. Но пък поне имаме ултрамодерен подлез с картини и денонощно звучаща музика“, гласи още коментарът.

Трети гражданин посочва, че често става свидетел на подобни гледки и подчертава, че най-притеснителното е, че деца също стават очевидци на случващото се.

Пловдив не може да бъде истинска културна столица, докато в периферията му съществуват зони на пълно безправие