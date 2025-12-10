ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив излиза на протест днес
“Пловдив показа на 1 декември нещо невероятно. Над 30 000 души излязоха мирно, културно и обединено, за да заявят, че градът под тепетата не спи. Пловдив се събуди – и се събуди силно. Благодарим ви, а сега е време да продължим. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка. Време е да застанем рамо до рамо с всички, които не приемат едно управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с публичния ресурс, разделя обществото и подкопава доверието в институциите“, се казва в събитието във Фейсбук.
Протестът ще е с начален час 18,00 ч., като се предвижда да завърши с мирно шествие до Панаира.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 91
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 2 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор спука гума и сцепи джанта на моста на Герджика заради голя...
21:27 / 09.12.2025
Пловдивски блогър: Вие сте селяни, родителите ви са селяни и деца...
17:18 / 09.12.2025
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
17:00 / 09.12.2025
Вицепрезидентът от Пловдив: Притеснително е, че се вади етническа...
16:38 / 09.12.2025
Ново назначение в Апелативен съд Пловдив
15:10 / 09.12.2025
В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия
13:50 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния базар
09:16 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS