ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новата авиолиния между двата града
Сред обсъдените идеи е организирането на Ден на Пловдив в Братислава, който с подкрепата на българското посолство ще представи пред словашката публика културно-историческото богатство, туристическите възможности и модерната визия на европейския град с хилядолетна история.
"Новата авиолиния е стратегически шанс да привлечем повече туристи. Пловдив има какво да покаже – от богатото си културно-историческо наследство до богатия събитиен календар и традиционното българско гостоприемство. Нашата политика е последователна – популяризираме Пловдив като водеща дестинация и активно работим за развитието на Летище Пловдив чрез Фонда, създаден за целта“, подчерта кметът Костадин Димитров.
Посланик Васил Петков изрази готовност за подкрепа на общите инициативи.
"Свързаността е ключът към развитие. С директната линия между Пловдив и Братислава имаме отлична възможност да насърчим словашките туристи да открият България отвъд морето – да видят Пловдив, културата ни, хората ни“, заяви той.
Обмисля се и организирането на опознавателно посещение на словашки журналисти в Пловдив по покана на Община Пловдив, които след това да представят своя опит и впечатления от града пред широката аудитория в Словакия.
В рамките на посещението бе осъществена и обмяна на опит и добри практики, свързани с инфраструктура, развитие на градската среда и популяризиране на спорта.
Кметът Костадин Димитров разговаря и с директора на българското училище "Христо Ботев“ в Братислава Николай Йорданов. Обсъдени бяха начини за подпомагане на учебното заведение, създадено още през 1946 г., което и днес е важен просветен център за българската общност в Словакия.
Със заместник-директора на Българо-словашкия културен център Капка Георгиева бяха дискутирани интересни събития и бъдещи съвместни инициативи за популяризиране на българската култура и за представяне на пловдивски творци и културни продукти пред словашка публика.
В разговорите участваха заместник-посланикът Виктория Меламед, Габриела Примова, първи секретар и консул на българското посолство в Братислава, Елена Арнаудова и заместник-кметовете на Пловдив Пламен Панов, Хакъ Сакъбов и Ангел Славов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 522
|предишна страница [ 1/87 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Собственик иска 440 хиляди евро за къща на топ локация в Пловдив
13:51 / 10.12.2025
Велосипедист е в болница след инцидент в Пловдив
10:12 / 10.12.2025
Разочарован студент от Пловдив: Бях с нагласата, че ще съм сред у...
08:39 / 10.12.2025
Пловдивчанка: Съжалявам за снимката, но ръцете ми трепереха!
08:26 / 10.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
06:35 / 10.12.2025
Пловдив излиза на протест днес
06:00 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS