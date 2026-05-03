Пловдив ще посрещне едно от най-значимите състезания в колоезденето – Giro d'Italia, на 10 май 2026 г. Пловдив е ключова част от тридневното приключение на Giro в България. Още от 5 май Пловдив ще "заблести“ в цветовете на Giro. Емблематични места като Античния театър, Римския стадион и възрожденските къщи в Стария град ще бъдат преобразени чрез концептуално художествено осветление в розово. Жителите и гостите на града ще могат да видят отблизо и впечатляваща реплика на легендарната купа Trofeo senza Fine.

Кулминацията на тържествата в Пловдив ще бъде в деня на старта – 10 май.

От 12:00 ч. пъстро градско шествие с музиканти и артисти ще премине по пешеходната зона от центъра към старта. От 12:30 ч. пък Концерт "Големите БГ рок гласове“ на сцената на Античния театър. На една сцена ще излязат легендите от "Фондацията“ (Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански) заедно със Звезди от "Ахат“, Наско от Б.Т.Р., Валди Тотев и Славин Славчев. Входът е свободен до изчерпване на местата. През 13:00 ч. официалният старт на етапа от площад "Централен“.

Пътят на колоната през България

Първи етап е Несебър – Бургас и е с дължина от 156 км. Втори етап е Бургас – Велико Търново. Като ще включва тежко изкачване през Стара планина, през прохода Вратник и малко познатото за професионалистите предизвикателство към Лясковския манастир.

Третият етап е този, който засяга нас пловдивчаните, Пловдив – София. Стартът е от 13:00 часа. След това колоездачите ще минат през Тунела, Панаира и по бул "България" ще се насочат към Пазарджик, като преди това ще минат през Стамболийски и Мало Конаре. Финалът на това грандиозно събитие ще бъде в София, пред катедралния храм "Св. Александър Невски“, преминавайки по бул. "Самоковско шосе“.

Giro d’Italia привлича над 700 милиона зрители от 200 държави, което прави събитието безценен маркетингов продукт за Пловдив и България. Този май Пловдив обещава да съчетае спорт от световна класа с неповторимата атмосфера на своята антична история.