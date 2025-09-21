ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив е под бетон! Мораториум за строителството – спасение или илюзия?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:01Коментари (0)751
© Plovdiv24.bg
През последните години Пловдив се превърна в истинска строителна площадка. Почти всеки свободен парцел в града бива застроен с нови кооперации, а динамиката на жилищния пазар води до още по-голям натиск върху инфраструктурата. Улиците остават същите, задръстванията се увеличават, паркирането се превръща в кошмар, а цели квартали стават все по-претъпкани.

На този фон все по-често сред гражданите се появява въпросът: нужен ли е мораториум върху новото строителство в Пловдив?

Идеята, която се обсъжда в обществото, е за временно ограничение – например за период от две години – през което да не се издават нови разрешителни за строеж върху свободни, незастроени терени. Изключение биха били случаите, когато собственик на стара къща реши да я събори и изгради нова сграда на същото място – действие, което е нормално и регламентирано от закона.

Основният аргумент за подобна мярка е, че инфраструктурата на града не е готова за темповете на застрояване. Въвеждането на мораториум би дало време на общината да изгради и подобри пътната мрежа, паркингите и останалите обществени услуги, преди кварталите да станат окончателно пренаселени.

Привържениците на идеята смятат, че това е единственият начин да се сложи "пауза“ на безконтролното застрояване и да се даде възможност за планирано развитие на Пловдив. Според тях градът има нужда от ясна стратегия, която да поставя инфраструктурата и качеството на живот пред печалбите на строителните предприемачи.

Противниците обаче предупреждават, че подобен мораториум може да се окаже удар по икономиката на града, да увеличи цените на жилищата и да породи съдебни спорове с инвеститори. Те настояват, че вместо пълна забрана, решението е в по-строг контрол, ясни правила и изисквания за строителите да инвестират паралелно и в инфраструктура.

Днес темата излиза отвъд експертните дискусии и навлиза в общественото пространство. Много пловдивчани изразиха своята гражданска позиция смятат, че е време за петиция или организиран натиск върху общината, за да се изиска промяна.

В крайна сметка решението ще зависи от обществения натиск и политическата воля. Едно е ясно – Пловдив има нужда от по-добро планиране, защото сегашното темпо на застрояване вече се усеща болезнено в ежедневието на жителите.


