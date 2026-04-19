Два пловдивски театъра водят класацията в "Резултати от комплексна оценка на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства за 2025 година“. Това са Драматичен театър - Пловдив и Държавен куклен театър.

Резултатите коментира за Plovdiv24.bg директорът на Драматичния театър Сюзанна Арутюнян-Василевска.

"Това признание може да означава само едно. То е резултат от изключителните усилия на целия екип на театъра, в никакъв случай не е постижение на конкретно звено или конкретни хора. Това е цяла година труд, усилия, желание за работа. Затова много се радвам на този резултат през тази трудна година, независимо от всичките ограничения, които имахме като бюджет.

Ние много се мобилизирахме и мотивирахме, и доказахме, че понякога парите нямат никакво значение, нещата може да се случват и с ограничения. Определено, Пловдивският театър доказа няколко пъти, че сме изключително сплотени и мотивирани за работа и това се вижда от резултатите. Затова съм много щастлива!"

Според Василевска, това признание е повод за гордост за целия град, за всички пловдивчани, защото не само те, но и Куклен театър Пловдив е на първо място по резултати.

"Това значи много за нашия град, означава, че градът живее на високи обороти култура", добави Сюзанна Арутюнян-Василевска.