ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на цена в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:54Коментари (2)7850
© Plovdiv24.bg
Пловдивчанин остана доста неприятно изненадан от цена в първия работен ден след приемане на еврото като официална разплащателна валута в България. Читателят на Plovdiv24.bg ни изпрати и снимка на касовата бележка.

Мъжът е завел детето си да поскача на бънджи в един от моловете на Пловдив на ул. "Георги Странски" в район "Източен". Учудването му е било голямо, когато е трябвало да плати 6 €. Преди Нова година цената на забавлението е била 10 лева. Това означава, че закръглянето никак не е в полза на клиента, а доста в полза на бизнеса.

Според курса лева/€ цената трябва да е 5,12 €. За сметка на това сега предлаганата услуга се вдига с 88 евроцента или с 1,73 лева, вместо да се запази същата и без промяна в услугата.

В случая закръглянето определено е не е в полза на хората. Ясно е и, че никой не е задължен да се възползва от дадена стока или услуга, ако не му харесва цената. Но това е един пример за инфлацията, която ще трябва да понесем с приемането на България в еврозоната.

Всеки бизнесмен носи риска да остане без клиенти или значително да намалеят, но всъщност това е силата на пазарната икономика и да се регулира пазарът, ако цените са непосилни за джоба на клиентите.

Те, от своя страна, винаги могат да се позаинтересуват къде и как е по-евтино и съответно да се възползват или не от дадена стока или услуга.


Още по темата: общо новини по темата: 1613
02.01.2026 Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализираха за нередности при фитнес абонаментите
02.01.2026 Диана Русинова: Родните търговци се опитват да хитруват
02.01.2026 Предупредиха за нова измама с еврото: В никакъв случай не правете това!
02.01.2026 От днес в Тотото вече приемат залози само в евро
02.01.2026 Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
02.01.2026 Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
предишна страница [ 1/269 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Този пловдивчанин да вземе да си купи един калкулатор и да спре да мрънка . Всичко си му е сметнато и обърнато откъм лв към евро точно както трябва по официалния курс . Това че са вдигнали цената от съоръжението няма нищо общо със закръглянето . Аман от мрънкачи .
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: