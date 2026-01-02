Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на цена в евро

© Plovdiv24.bg Пловдивчанин остана доста неприятно изненадан от цена в първия работен ден след приемане на еврото като официална разплащателна валута в България. Читателят на Plovdiv24.bg ни изпрати и снимка на касовата бележка.



Мъжът е завел детето си да поскача на бънджи в един от моловете на Пловдив на ул. "Георги Странски" в район "Източен". Учудването му е било голямо, когато е трябвало да плати 6 €. Преди Нова година цената на забавлението е била 10 лева. Това означава, че закръглянето никак не е в полза на клиента, а доста в полза на бизнеса.



Според курса лева/€ цената трябва да е 5,12 €. За сметка на това сега предлаганата услуга се вдига с 88 евроцента или с 1,73 лева, вместо да се запази същата и без промяна в услугата.



В случая закръглянето определено е не е в полза на хората. Ясно е и, че никой не е задължен да се възползва от дадена стока или услуга, ако не му харесва цената. Но това е един пример за инфлацията, която ще трябва да понесем с приемането на България в еврозоната.



Всеки бизнесмен носи риска да остане без клиенти или значително да намалеят, но всъщност това е силата на пазарната икономика и да се регулира пазарът, ако цените са непосилни за джоба на клиентите.



Те, от своя страна, винаги могат да се позаинтересуват къде и как е по-евтино и съответно да се възползват или не от дадена стока или услуга.