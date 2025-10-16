Платформата "Уча се" влиза в Природонаучния музей - Пловдив с нови провокации и нови знания

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Ивона Асенова, уредник, за най-новата инициатива на Природонаучен музей в Пловдив. Природонаучният музей става част от националната образователна кампания "Ела в музея с Уча.се!". Тази колаборация със сайта "Уча.се" какво ще донесе на децата?



Искам да благодаря на тази платформа, и целият музей иска да благодари, че нашият сме в тази невероятна кампания. Ние сме големи фенове на платформата "Уча.се". Тази платформа ще донесе на децата нови знания и така ще станат по-любопитни, а пък нашата работа в музея е именно от малка възраст да ги провокираме към любопитство и любов към природата и да я опазват. В самата кампания на "Уча.се" децата от 7 до 14 години, които посетят музея до 7 ноември, ще получат безплатен абонамент за "Уча.се" и ще могат да се включат в една игра, която е създадена заедно с нас, с колегите от музея, както и с образователната платформа, свързана с нашия музей.



Дали обаче няма да са прекалено много пък децата? Дали ще стигнат за всички тези абонаменти?



То е до изчерпване на количествата. Срокът е до 7 ноември, или до изчерпване на количествата. Предполагам, че ще имаме и след време още сътрудничества с "Уча.се", така че може да измислим в бъдещето още нещо.



По принцип вашият музей се посещава от много ученици, от деца на всяка възраст. Т.е. имате ли нужда от такива поощрения, за да ги привличате, не сте ли вече достатъчно направили за това? Или по-скоро тук посоката е към платформата?



Да, винаги има още нещо, с което може да бъдем по-интересни. Смятам, че с тази платформа ставаме още повече. А те сега имат тази кампания не само с нашия музей, а и с други музеи в България, което е много, много интересно – как по този начин ще привлекат учениците да ходят по музеите, да виждат нещо ново, нещо интересно, както в нашия музей, така и в другите музеи в България.



А кое е това нещо, което най-вече привлича децата при вас?



При нас най-много привлича нашата голяма експозиция с най-различни животни от целия свят, както живи, така и препарирани. Така че всяко едно дете, което дойде в нашия музей, ще види своето любимо животно, както големи, така и малки деца.



А имат ли си децата любима зала? Коя е най-посещаваната зала?



Както забелязвам, най-посещаваната зала от по-малките ни посетители е залата с динозаври. Те на тази възраст полудяват по динозаврите. А пък най-големите деца се впечатляват от живата експозиция на музея, като терариумите ни, терариума ни с крокодила Хектор, както и морския ни аквариум с акулата ни Лари.



Какъв е интересът към дигиталния планетариум? Знаем, че в България няма такива планетариуми. Има ли интерес към него?



Да, има голям интерес и към него. Тази година също така планетариумът ни отпразнува и юбилей – 10 години. Тази година доста юбилеи имаме в музея. Планетариумът ни е много интересен и за ученическата възраст. Филмите са изцяло създадени за деца, които вече са в по-голяма възраст. В близко бъдеще очакваме да имаме филм и за по-малките посетители, по този начин да имаме за по-големите и за по-малките и да им привлечем вниманието, да им отключим любовта към астрономията, да си изберат една любима планета и всеки път да идват и да ни разказват за нея.



А каква е тази история с тези QR кодове, които ще отвеждат към видеата в "Уча.се"?



Тези QR кодове са поставени в залите на музея, както в живата, така и в неживата експозиция. Посетителите могат да сканират това QR кодче с телефона си и по този начин да гледат част от видеата на "Уча.се" за дадената зала. Имаме в зала "Птици", където ще разберат структурата и морфологията на птиците, както и в зала "Земноводни влечуги". Ще разберат кое е най-бързото животно, кое е най-тежкото заради тези QR кодчета и много интересни неща също.



И нека пак да кажем откога започват тези игри за безплатния абонамент в "Уча.се".



Те започнаха от уикенда и ще бъдат до 7 ноември. Последното до 7 ноември е даването на безплатните абонаменти, или до изчерпване на количествата.



Колко са всъщност експонатите във вашия музей? Знае ли се бройка?



О, те са хиляди. Всяка година стават и повече, и повече. И сега, с наближаването на новата ни зала, всеки път ще стават повече.



Да, за нея ще направим специално предаване, преди да се отвори.



Да, да, още малко и ще я отваряме, живот и здраве.



Да, това ще бъде също много интересна зала, очакваме я с нетърпение всички.