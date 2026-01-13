Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за паркиране

© Съветниците от групата "Независими за Пловдив" внесоха питане до общинската администрация във връзка с увеличението на таксата за ползване на паркомясто с индивидуална скоба от 20 на 60 лева, прието с промяна в Наредбата за местните такси и цени на услуги.



При въвеждането на мярката кметът на Пловдив заяви, че допълнителните приходи ще бъдат насочвани към районните администрации за реализиране на инфраструктурни проекти от местно значение и за подобряване на градската среда в кварталите.



До момента обаче липсва публична информация за ефекта от увеличението – както по отношение на събраните средства, така и за тяхното разпределение по райони и финансираните обекти. Не е ясно и дали има отказали се ползватели на паркоместа след повишаването на таксата и какъв е финансовият ефект от това.



В същото време предложението за създаване на общ Фонд "Благоустрояване", който да гарантира системно финансиране за малки инфраструктурни проекти, не беше прието, което допълнително засилва необходимостта от отчетност и прозрачност.



"Когато една такса се утроява с обещанието средствата да се върнат обратно в кварталите, пловдивчани имат право да знаят как се харчат тези пари. Прозрачността е задължителна, за да има доверие и реален резултат за града", заяви Николай Гюров, председател на групата "Независими за Пловдив".