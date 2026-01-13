ЗАРЕЖДАНЕ...
|Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за паркиране
При въвеждането на мярката кметът на Пловдив заяви, че допълнителните приходи ще бъдат насочвани към районните администрации за реализиране на инфраструктурни проекти от местно значение и за подобряване на градската среда в кварталите.
До момента обаче липсва публична информация за ефекта от увеличението – както по отношение на събраните средства, така и за тяхното разпределение по райони и финансираните обекти. Не е ясно и дали има отказали се ползватели на паркоместа след повишаването на таксата и какъв е финансовият ефект от това.
В същото време предложението за създаване на общ Фонд "Благоустрояване", който да гарантира системно финансиране за малки инфраструктурни проекти, не беше прието, което допълнително засилва необходимостта от отчетност и прозрачност.
"Когато една такса се утроява с обещанието средствата да се върнат обратно в кварталите, пловдивчани имат право да знаят как се харчат тези пари. Прозрачността е задължителна, за да има доверие и реален резултат за града", заяви Николай Гюров, председател на групата "Независими за Пловдив".
