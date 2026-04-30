Предприемат се допълнителни мерки за осигуряване на спокойното провеждане на предстоящото дерби между футболните отбори на "Ботев“ и "Локомотив“ в Пловдив, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

Мерки преди мача

За недопускане на противообществени прояви ще следят екипи от областната дирекция на МВР и придадени сили от СДВР и Дирекция "Жандармерия“

Срещата между отборите на ПФК "Ботев“ и ПФК "Локомотив“ започва от 16:15 ч. в неделя, 3 май, на стадион "Христо Ботев“. Предвид очаквания засилен интерес и за да се избегне затруднение на пропускателния режим, полицията апелира зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на вратите на спортното съоръжение – в 14:00 ч.

На изградените контролни пунктове служителите на реда ще осъществяват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. До трибуните няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние или под въздействие на наркотици, както и носещи забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове и др. Малолетни ще влизат само с пълнолетен придружител или след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение и на заснети извършители на закононарушения (хвърляне на бомбички, димки, сбивания и др.) ще бъде търсена отговорност по ЗООРПСМ и Наказателния кодекс.

Преди, по време и след приключване на дербито екипи от областната дирекция на МВР, СДВР и Дирекция "Жандармерия“ ще следят за опазването на обществения ред на територията на Пловдив и ще реагират своевременно на всеки сигнал.

Много полиция около стадиона

Засилено полицейското присъствие ще има в периметъра около стадион "Христо Ботев“, като в диапазона от 13:30 ч. до 20:00 ч. е възможно да се наложи временно спиране на движението на моторни превозни средства в следните пътни участъци:

бул. "Източен“, от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“;

ул. "Богомил“, от кръстовището с бул. "Източен“ до кръстовището с ул. "Лев Толстой“;

ул. "Варшава“, от кръстовището с ул. "Богомил“ до кръстовището с ул. "Славянска“;

ул. "Лев Толстой“, от кръговото кръстовище с ул. "Димитър Ризов“ до кръстовището с ул. "Богомил“;

бул. "Цар Борис III Oбединител“, в района на кръстовището с ул. "Света Петка“;

ул. "Света Петка“, от кръстовището с бул. "Цар Борис III Oбединител“ до бул. "Княгиня Мария Луиза“;

бул. "Княгиня Мария Луиза“, от ул. "Света Петка“ до бул. "Източен“.

По повод заявени шествия от привърженици на двата отбора са взети мерки за тяхното осигуряване с полицейски съпровод:

Около 13.45 ч., от сборен пункт на пл. "Стефан Стамболов“, фенове на домакините ще преминат по ул. "Княз Александър I", Централна поща, ул. "Света Петка“, бул. "Княгиня Мария Луиза“ и бул "Източен“, за да стигнат до стадион "Христо Ботев“.

В 14 ч. към спортното съоръжение ще се насочат и поддръжниците на гостуващия отбор, които ще се движат по маршрута от стадион "Локомотив“ – ул. "Лев Толстой“ – ул. "Богомил“.