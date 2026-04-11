Безопасността на най-уязвимите участници в движението – децата, е поставена под въпрос в самото сърце на Пловдив. Пешеходни пътеки, намиращи се в централната градска част, в непосредствена близост до СУ "Паисий Хилендарски", се оказват реална капан за преминаващите. За сериозния риск алармира общинският съветник д-р Борислав Матеев, който настоява за спешни мерки и адекватна сигнализация, преди да се е стигнало до инцидент.

Г-н Матеев е изпратил сигнал до районната администрация, който е препратен до ОП "Организация и контрол на транспорта". С него той настоява за поставяне на указателен знак за налична пешеходна пътека на кръстовището на улиците "Капитан Райчо" и "Хан Аспарух".

От получения отговор от общинското предприятие обаче става ясно, че на практика маркировката на пътното платно не означава безопасност за пешеходците и тя не отговаря на Наредбата за сигнализация на пътищата с пътна маркировка – пешеходна пътека тип "зебра", тъй като е от времето, когато се е изграждала улицата.

"От този отговор става ясно, че има пешеходна пътека, която не е пешеходна пътека. Тоест – маркировката не означава безопасност. Подобен казус е наличен и на следващото кръстовище на ул. "Капитан Райчо" с ул. "Леонардо да Винчи". Ситуацията обаче далеч не е формален или "технически“ проблем. В района на ул. "Капитан Райчо" и ул. "Хан Аспарух" се намират няколко детски площадки, училище 'Паисий Хилендарски" и репетиционна зала, активно използвана от деца и младежи. А в зоната на ул. "Леонардо да Винчи" има интензивен пешеходен поток, предвид непосредствената близост до идеалния център на града. Това означава ежедневно преминаване на деца, ученици и граждани през места, които изглеждат безопасни, но не са регламентирани като такива", споделя за Plovdiv24.bg д-р Борислав Матеев.

Още по-притеснително е, че вместо ясен ангажимент и конкретни действия се наблюдава прехвърляне на отговорността между различни нива на администрацията – от районната администрация, през ОП "Организация и контрол на транспорта", до фирмата, която тепърва ще изготвя новия Генерален план за организация на движението.

"Подходът е индикатор за неглижиране на проблема и липса на поета отговорност тук и сега, при положение че рискът е напълно реален и достатъчно сериозен. Защото, ако гражданите разчитат на нещо, което е видимо, но институционално то "не съществува", опасността от инциденти не е хипотетична, а е въпрос на време. Обяснения от типа "ще бъде обследвано" и евентуално "включено в бъдещ план" са несъстоятелни, когато става въпрос за безопасността на деца и пешеходци в натоварена градска среда", категоричен е общинският съветник.

В началото на месец април отново след сигнал на Борислав Матеев, дванайсет шофьори бяха гобени, защото масово паркират в зелени площи на улица "Иван Рилски“ в район "Северен".