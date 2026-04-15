Внезапна смърт застигна член на пловдивския Хайд парк. 79-годишен човек издъхна докато играе шах с партньора си в Цар-Симеоновата градина. Пловдивчанинът се хванал за гърдите, изохкал и се килнал настрани, разказа очевидец пред Plovdiv24.bg.

Незабавно се е отзовал екип на "Общинска охрана", който сигнализирал в полицията. Извикана е линейка, но лекарите само констатирали смъртта на човека. Близките вече са уведомени.

"Изключително съм възмутен от възрастните хора, които се събират на площадката за шах и карти. Те продължаваха да играят, докато до тях лежи мъртъв човек. Едва успяхме да ги накараме да станат от местата им, за да можем да оградим местопроизшествието" - разказа шефът на "Общинска охрана" Димитър Палашев.