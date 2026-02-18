Палата 14 официално стана спортен център. Само 4 строежа са въведени в експлоатация за 2 месеца

© Палата № 14 на Международен панаир Пловдив вече официално е със сменено предназначение. След преустройството на сградата в общинския регистър тя е вписана като спортно-катерачен и фитнес център с прилежаща паркинг зона, към която има и пешеходен достъп, предава Plovdiv24.bg.



Разрешението за строеж е било издадено на 30 юни 2025 г., а удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта е първото за новата година и е с дата 14 януари 2026 г. Спортният център отвори врати на 13 декември 2025 г.



Палата 14 е с изложбена площ от близо 4000 квадратни метра. Отдадена е с договор за дългосрочен наем на българската фирма за производство на спортно оборудване "Уолтопия" АД. Дружеството е създадено през 1998 г. от бившите катерачи Ивайло Пенчев и Метин Мусов.



Още три обекта официално са въведени в експлоатация от началото на годината досега. Първият е 6-етажна жилищна сграда на ул. "Седянка" № 23, непосредствено зад бараките, които се обитават от администрацията на район "Северен".



Другите два обекта са близо до Младежкия хълм. Единият от тях представлява сграда с магазини и амбулатория за индивидуална практика на ул. "Едисон" № 8.



Второто удостоверение за въвеждане в експлоатация в район "Централен" касае приключването на ремонта и преустройството на блок 4, блок 6 и част от дворното пространство в мултидисциплинарния център "Техпарк" на Професионалната гимназия по електротехника и електроника на бул. "Пещерско шосе" № 26.



Впрочем, очаква се до края на месеца да бъде напълно завършена цялата зона около училището. Както вече писахме, паркингът пред ПГЕЕ е готов от миналата седмица.