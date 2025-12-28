Паднало дърво затвори временно пътя към Асеновградско шосе

© Google Пътят Крумово към Асеновградско шосе е бил затворен и в двете платна заради падналото дърво.



Към 13:45 ч. днес властите потвърдиха, че пътят вече е разчистен и движението е напълно възстановено. Въпреки че трафикът към Асеновградско шосе вече се осъществява нормално, от "Пътна полиция“ призовават шофьорите да бъдат внимателни поради опасността от нови паднали предмети и силни странични ветрове.