|Отстраниха служителя на ДАИ, блъснал пешеходец в Пловдив, наркотестът му е положителен
На мястото на инцидента е пристигнал екип от сектор "Пътна полиция“ – Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат, като е взета кръвна проба за лабораторно изследване.
По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспекторът още вчера е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая. “От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите“, заяви вицепремиерът Караджов по повод инцидента.
Двамата потъпреши от инцидента са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.
Днес служителят на Областен отдел "Автомобилна администрация“ – Пловдив ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието им и да поднесе лично своите извинения, съобщиха от министерството на транспорта.
Коментари (2)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
