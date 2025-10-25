ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиян служител на ДАИ е блъснал двама пешеходци, МВР Пловдив го прикрива
След удара водачът е бил изпробван за алкохол, пробата е положителна. Задържан е за 24 часа. Произшествието е станало вчера в район "Тракия".
По случая има пълно информационно затъмнение, като от ОД МВР Пловдив за пореден път мълчат и не осветляват криминално престъпление в града под тепетата.
