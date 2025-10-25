ИЗПРАТИ НОВИНА
Пиян служител на ДАИ е блъснал двама пешеходци, МВР Пловдив го прикрива
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:58
© Google
Двама възрастни пешеходци са били блъснати в Пловдив от автомобил, шофиран от служител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, научи Plovdiv24.bg.

След удара водачът е бил изпробван за алкохол, пробата е положителна. Задържан е за 24 часа. Произшествието е станало вчера в район "Тракия".

По случая има пълно информационно затъмнение, като от ОД МВР Пловдив за пореден път мълчат и не осветляват криминално престъпление в града под тепетата.







