Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
Автор: Ивет Калчишкова 09:44
© Plovdiv24.bg
Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев за ноември, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Оказа се, че адвокатите на майката на Митко Атанаска Бакалова имат неотложи ангажименти и не могат да се явят.

“Адвокат Николова е получила призовка, но поради планиран отпуск не може да се яви. Съобщено е, че ще пътува за Франция.", съобщиха от съда.

На 16 септември е депозирана молба от адв. Марковски, в която се сочи, че поради неотложен ангажимент в Районен съд – Исперих не може да се яви и се иска делото да бъде отложено за друга дата.

В залата пострадалата заяви: "Държа адвокат Николова и адвокат Марковски да присъстват.“

Представителят на прокуратурата обясни, че не следва да се дава ход на делото, тъй като при отсъствие на поверените лица няма да има пълноценна защита.

Съдът намери, че ход на делото не може да се даде поради неявяване на адвокатите на пострадалите лица. Призовки са изпратени веднага след образуване на делото на 1 юли. Разглеждането му в отсъствието на тези адвокати би накърнило правата на пострадалите.

Съдът прие, че са налице уважителни причини за неявяването, макар и с компромис, и отлага делото за 6 ноември 2025 г. от 09:00 часа.



Още новини от Новини от Пловдив:
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025
В Пловдив обсъждат безопасната пътна инфраструктура
07:50 / 18.09.2025
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025

