|Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
“Адвокат Николова е получила призовка, но поради планиран отпуск не може да се яви. Съобщено е, че ще пътува за Франция.", съобщиха от съда.
На 16 септември е депозирана молба от адв. Марковски, в която се сочи, че поради неотложен ангажимент в Районен съд – Исперих не може да се яви и се иска делото да бъде отложено за друга дата.
В залата пострадалата заяви: "Държа адвокат Николова и адвокат Марковски да присъстват.“
Представителят на прокуратурата обясни, че не следва да се дава ход на делото, тъй като при отсъствие на поверените лица няма да има пълноценна защита.
Съдът намери, че ход на делото не може да се даде поради неявяване на адвокатите на пострадалите лица. Призовки са изпратени веднага след образуване на делото на 1 юли. Разглеждането му в отсъствието на тези адвокати би накърнило правата на пострадалите.
Съдът прие, че са налице уважителни причини за неявяването, макар и с компромис, и отлага делото за 6 ноември 2025 г. от 09:00 часа.
