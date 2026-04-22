Пловдивски юрист бе отличен с най-високата индивидуална награда на Съюза на юристите в България (СЮБ) по време на тържествено събрание на организацията, което се проведе в София. Става въпрос за частния съдебен изпълнител Стефан Горчев, който получи грамота и почетен знак на СЮБ за професионални постижения и активна съюзна дейност.

Горчев бе единственият пловдивчанин сред отличените тази година юристи, а събитието по традиция събра представители на всички правни общности. Наградите на СЮБ се връчват за 23-а поредна година.

"ЧСИ сме най-малката и най-младата свободна юридическа професия, но с професионалната си работа се опитваме да дадем ясен тон всички правни професии да прилагат добрите стандарти в правото, както в класическата континентална музика", заяви по време на награждаването си Стефан Горчев.

Официални гости на Тържественото събрание бяха Илияна Йотова - президент на Република България, Павлина Панова - председател на Конституционния съд, Андрей Янкулов - министър на правосъдието, Любомир Гайдов - и. ф. председател на Върховния административен съд (ВАС), Велислава Делчева - омбудсман на Република България, конституционни съдии, депутати, членове на Висшия съдебен съвет, върховни съдии, висши магистрати, юристи от всички правни професии.