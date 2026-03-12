Сподели close
"Общинска охрана" започва проверка на записите от видеокамерите, за да установи как и защо се е появила кола на пл. "Римски стадион" в Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg шефът на структурата Димитър Палашев.

Куриозът стана в ранния следобед днес. Нарушителят беше заснет от минувач и снимките пуснати в социалните мрежи. 

Служител на "Общинска охрана" е видял на камерите необичайната ситуация, но докато отиде до мястото, колата вече я нямало. На записите се вижда регистрационният номер, който ще се предостави в полицията за последващи действия. От охранителните камери ще се установи хронологията на случката.

Най-вероятно водачът се е объркал, смята Палашев. Назад в годините също е имало подобни случаи, при които по незнайни причини автомобилната GPS-система насочва водачи по пешеходната главна улица на Пловдив.