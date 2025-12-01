ИЗПРАТИ НОВИНА
Откриват ледената пързалка, вижте какви ще са цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00Коментари (0)736
©
Готова е новата ледена пързалка в центъра на града, ковто ще радва пловдивчаните и госите на града над 2 месеца. Официалното откриване на парка е на 2 декември от 11:00 часа.

Уникалноти съоръжение ще предложи и тази година неповторими изживявания на всички. Монтажните работи по Айс парк – Пловдив продължиха до края на месец ноември 2025 г., а съоръжението бе изградено максимално бързо и с минимално неудобство за хората.

Техниката бе доставена от Австрия с 20 камиона. Монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност  приключиха на 30 ноември.

Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу, което ще превърне Айс парк в приказно изживяване.

И тази година ще е разположена на пл. Централен на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м ще представлява ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.

От чисто спортна гледна точка съоръжението би могло да се използва както от начинаещи, така и от напреднали кънкьори.

Цените са следните:

Билет за вход - 22 лева/11.25 евро

Наем на кънки - 6 лева/3,07 евро

Наем на каска - 0 лева

Пакет 5 билета - 100 лева/51,13 евро

Пакет 12 билета - 220 лева/111,48 евро

Инструктор - 36 лева/18,41 евро

Пингвин/мечка/пандаЗамбони за 50 мин - 16 лева/8,18 евро

Гардероб (депозит за ключ) - 2 лева/1,02 евро

Точене на кънки - 20 лева/10,23 евро

Пързалянето е в рамките на четири сесии през деня:

от 11:00 до 13:00 часа

от 14:00 до 16:00 часа

от 17:00 до 19:00 часа

от 20:00 до 22:00 часа


