|Откриват ледената пързалка, вижте какви ще са цените
Уникалноти съоръжение ще предложи и тази година неповторими изживявания на всички. Монтажните работи по Айс парк – Пловдив продължиха до края на месец ноември 2025 г., а съоръжението бе изградено максимално бързо и с минимално неудобство за хората.
Техниката бе доставена от Австрия с 20 камиона. Монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност приключиха на 30 ноември.
Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу, което ще превърне Айс парк в приказно изживяване.
И тази година ще е разположена на пл. Централен на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м ще представлява ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.
От чисто спортна гледна точка съоръжението би могло да се използва както от начинаещи, така и от напреднали кънкьори.
Цените са следните:
Билет за вход - 22 лева/11.25 евро
Наем на кънки - 6 лева/3,07 евро
Наем на каска - 0 лева
Пакет 5 билета - 100 лева/51,13 евро
Пакет 12 билета - 220 лева/111,48 евро
Инструктор - 36 лева/18,41 евро
Пингвин/мечка/пандаЗамбони за 50 мин - 16 лева/8,18 евро
Гардероб (депозит за ключ) - 2 лева/1,02 евро
Точене на кънки - 20 лева/10,23 евро
Пързалянето е в рамките на четири сесии през деня:
от 11:00 до 13:00 часа
от 14:00 до 16:00 часа
от 17:00 до 19:00 часа
от 20:00 до 22:00 часа
