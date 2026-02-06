Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, е бил и треньор по баскетбол на деца

© Учителят Аврам Андреев веднага е бил уволнен от СУ "Софроний Врачански“, след като срещу него бе получен сигнал за неподходящо поведение с ученици. Той е бил на изпитателен срок и е преподавал по география на ученици от V до XI клас.



В момента занятията се провеждат дистанционно поради грипната епидемия, но от понеделник екип от Регионалното управление на образованието ще започне работа с учениците, които имат нужда от психологическа подкрепа.



Освен като учител, Андреев е бил и треньор в детско-юношеската школа по баскетбол на "Локомотив“. След разразилия се скандал той бе освободен и от този пост, а на негово място е назначен Марио Мирчев.



Младият учител е на 25 години и е завършил висшето си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през миналата година.



Баща му, Андрей Андреев, е известен музикален педагог и общественик, който е заемал постове като директор на Държавната филхармония в Пловдив (1994–1996 г.) и главен директор на Оперно-филхармонично дружество Пловдив (2000–2003 г.). Той е бил също депутат от квотата на СДС в VII Велико народно събрание.



Срещу Аврам Андреев са повдигнати четири обвинения. През октомври миналата година той е контактувал онлайн с 16-годишна ученичка и е извършил блудствени действия, докато тя е била негов ученик. През ноември пък е влизал в контакт чрез социални мрежи с 13-годишно момиче, като ѝ е изпращал голи снимки и видеа.



Според българското законодателство за блудство се предвиждат от 2 до 8 години затвор. Контакт с непълнолетни с цел сексуални действия носи наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода и глоба между 10 000 и 20 000 лева.