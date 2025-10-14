ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата на кадри
В анкетата в Област Пловдив са участвали близо 300 работодатели като 90 на сто от тях са малки фирми или микропредприятия, което не позволява да се разберат какви са нагласите на големите работодатели, обясни заместник областният управител. През 2025 г. най-много анкетирани фирми са в сектора търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство – 35,8%, което е почти същото като през 2024 г.
Най-търсените професии през тази година са строител и машинен оператор, сочи анкетата сред работодателите. Най-сериозен ръст на търсене се откроява в сектора "Култура, спорт и развлечения“ – от 5,8% през 2024 г. нараства до 10,2% през 2025 г.
Най-важните умения и компетенции, които се очакват от наетите лица, е тяхното умение за работа в екип – 89,4%, самоконтролът и дисциплината – 88,7% и комуникативни умения – 81%. Инициативността се появява като нов приоритет през 2025 г., с дял 64,9%, което показва увеличено внимание към способността на служителите да поемат отговорност и да предлагат решения.
"Министерството на образованието също работи активно в тази посока като си поставя за приоритет възраждането на професионалното обучение и разширяване на дуалното образование“, коментира заместник областният управител. По думите й въпреки че в Пловдив област се отчитат най-добите резултати в сферата на професионалното образование, нуждата от технически кадри остава, защото Пловдив и регионът продължават да се индустриализират и да модернизират производствената, транспортната и социалната инфраструктура.
Проучването показва също, че основният проблем за работодателите вече не е липсата на кадри, а липсата на квалификация (46%) и на мотивация (15,1%). Едва 11 на сто от тях отчитат липсата на кадри като цяло. Сред най-търсени специалисти с висше образование със специалностите "Медицина“, "Педагогика“ и "Електротехника, електроника и автоматика.
В следващите 5–10 години 58,1% от работодателите не очакват изчезване на професии в следващите 5 години, като само 5% от тях очакват възникване на нови длъжности.
Като цяло пазарът на труда в област Пловдив показва относителна устойчивост, но с признаци на напрежение и нужда от преориентация. Анализът на резултатите трябва обаче да се разглежда не като ясна прогноза, а по-скоро като очертаващи се тенденции и необходимост от стратегическо планиране от страна на институциите и бизнеса.
"Ако погледнем само 5 години напред, ще видим, че автоматизацията и технологичният прогрес ще променят профила на търсените кадри. Ще се промени и бизнесът и той трябва да се адаптира към този процес“, коментира Нурджан Караджова. И подчерта, че позициите със стабилна перспектива ще изискват комбинация от професионални умения и технологична компетентност, а за застрашените позиции е необходим преход към нови специализации и допълнителни квалификации.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 565
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Земетресение край Пловдив
13:20 / 14.10.2025
КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
14:02 / 14.10.2025
Киселова тайно при митрополит Николай
12:49 / 14.10.2025
Нов неприятел атакува боровите гори
13:57 / 14.10.2025
Шофьорка от Пловдив: Малоумник, защо го правиш всяка сутрин?
10:18 / 14.10.2025
Виктор Николаев не издържа: Гавра! Шефът на МВР Пловдив да каже!
10:03 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS