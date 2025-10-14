ИЗПРАТИ НОВИНА
Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата на кадри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24
© Plovdiv24.bg
Заместник областният управител Нурджан Караджова представи анкетно проучване на пазара на труда в Пловдив и региона пред членовете на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие. Проучването се превежда за осма година от Агенцията по заетостта във всички области и има за цел да се идентифицират актуалните потребности от работна сила, търсените професии и компетентности, както и очакванията за бъдещето на трудовия пазар.

В анкетата в Област Пловдив са участвали близо 300 работодатели като 90 на сто от тях са малки фирми или микропредприятия, което не позволява да се разберат какви са нагласите на големите работодатели, обясни заместник областният управител.  През 2025 г. най-много анкетирани фирми са в сектора търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство – 35,8%, което е почти същото като през 2024 г.

Най-търсените професии през тази година са строител и машинен оператор, сочи анкетата сред работодателите. Най-сериозен ръст на търсене се откроява в сектора "Култура, спорт и развлечения“ – от 5,8% през 2024 г. нараства до  10,2% през 2025 г.

Най-важните умения и компетенции, които се очакват от наетите лица, е тяхното умение за работа в екип – 89,4%, самоконтролът и дисциплината – 88,7% и комуникативни умения  – 81%. Инициативността се появява като нов приоритет през 2025 г., с дял 64,9%, което показва увеличено внимание към способността на служителите да поемат отговорност и да предлагат решения.

"Министерството на образованието също работи активно в тази посока като си поставя за приоритет възраждането на професионалното обучение и разширяване на дуалното образование“, коментира заместник областният управител. По думите й въпреки че в Пловдив област се отчитат най-добите резултати в сферата на професионалното образование, нуждата от технически кадри остава, защото Пловдив и регионът продължават да се индустриализират и да модернизират производствената, транспортната и социалната инфраструктура.

Проучването показва също, че основният проблем за работодателите вече не е липсата на кадри, а липсата на квалификация (46%) и на мотивация (15,1%). Едва 11 на сто от тях отчитат липсата на кадри като цяло. Сред най-търсени специалисти с висше образование със специалностите "Медицина“, "Педагогика“ и "Електротехника, електроника и автоматика.

В следващите 5–10 години 58,1% от работодателите не очакват изчезване на професии в следващите 5 години,  като само 5% от тях очакват възникване на нови длъжности.

Като цяло пазарът на труда в област Пловдив показва относителна устойчивост, но с признаци на напрежение и нужда от преориентация. Анализът на резултатите трябва обаче да се разглежда не като ясна прогноза, а по-скоро като очертаващи се тенденции и необходимост от  стратегическо планиране от страна на институциите и бизнеса.

"Ако погледнем само 5 години напред, ще видим, че автоматизацията  и технологичният прогрес ще променят профила на търсените кадри. Ще се промени и бизнесът и той трябва да се адаптира към този процес“, коментира Нурджан Караджова. И подчерта, че позициите със стабилна перспектива ще изискват комбинация от професионални умения и технологична компетентност, а за застрашените позиции е необходим преход към нови специализации и допълнителни квалификации.


