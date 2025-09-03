Още за концерта в помощ на талантливи деца - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Концерт-спектакъл "Гиздава“ на Деси Добрева ще бъде представен на утре – 4.09.25 на Античния театър в Пловдив. Важно е, че "Гиздава“ е концерт с мисия – всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона.



Днес ще чуем повече от Деси Добрева и от Нешка Робева за техния концерт и за мисията им да помагат на деца.



Също днес ще ви ще ви предложим да чуете и втората част от интервюто с Александра Иванова и Мирослав Трифонов – двама талантливи наши творци – единият музикант, а другият режисьор на късометражно кино.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.