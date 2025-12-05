Още една павирана улица в Пловдив вече е в историята

© Улица "Славянска“ вече се асфалтира. В момента се полага първият пласт асфалт, като предстои да бъдат положени битумизирана баластра 8 см и накрая плътна смес с дебелина по 4 см или общо 16 см.



Под трасето вече са прекарани водопровод и канализация, както и кабелна мрежа, монтира се новото улично осветление и се довършва настилката на тротоарите.



Ул. "Славянска“ свързва бул. "Източен“ и ул. "Лев Толостой“, обновена е и съседната ул. "Месемврия“ съвместно с ВиК дружеството, което ще разреши ВиК проблемите в района генерално.



Дейностите са финансирани от държавния бюджет по инвестиционната програма за общините. Изпълнителят очаква ремонтът да бъде завършен преди Коледа.