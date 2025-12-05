ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още една павирана улица в Пловдив вече е в историята
Под трасето вече са прекарани водопровод и канализация, както и кабелна мрежа, монтира се новото улично осветление и се довършва настилката на тротоарите.
Ул. "Славянска“ свързва бул. "Източен“ и ул. "Лев Толостой“, обновена е и съседната ул. "Месемврия“ съвместно с ВиК дружеството, което ще разреши ВиК проблемите в района генерално.
Дейностите са финансирани от държавния бюджет по инвестиционната програма за общините. Изпълнителят очаква ремонтът да бъде завършен преди Коледа.
