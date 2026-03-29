Пловдивчанинът Милен Армаганов качи видео в социалните мрежи, в което показва как бял джип "Мерцедес“ изпреварва колона от превозни средства. Единствено бързата рекация на Армаганов спря джипа да се вреже в него. 

Коментарът му към видеото е ясен: "След светофара на Първенец, посока магистралата. Наскоро имаше почернени семейства на този път.“

Хората реагираха веднага. Някои предложиха видеото да стигне до КАТ, защото докато видеата от социалните мрежи не се използват за наказания, оправия няма да има. Всеки ден се виждат шофьори, които рискуват животи, а последствията са за невинните.

Други се пошегуваха с опасното поведение на джипа - "С всеки застрашен живот на пътя, пишлето му расте с 1 см“, иронизираха, че такива ситуации трябва да стигнат някъде, за да се научи.

А трети просто се възмутиха - защо някои шофьори мислят, че законите не са за тях и всички им дължат път.

Околовръстното на Пловдив е опасно място. Свързва града с магистралата и почти постоянно е натоварено. Пътят е тесен. Минават много тежкотоварни камиони, хора, които карат бързо и изпреварват по опасен начин. За съжаление на този път често се случват тежки катастрофи инциденти. И всяко безразсъдно движение може да има трагични последствия.

Гражданските организации постоянно настояват за организиране на среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“, на която да бъдат дадени конкретни отговори по няколко ключови въпроса - кога ще бъдат премахнати или преместени опасните мантинели, кога ще започне проектирането на околовръстното шосе и какви са реалните срокове за започване на строителството.