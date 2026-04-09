Поляната срещу ТЦ "Форум" в район "Тракия" се превърна в горещата точка на Пловдив с откриването на мащабния лунапарк Plovdiv Land. Стотици пловдивчани се събраха на откритото пространство на бул. "Освобождение", за да тестват смелостта си и да се насладят на уникална панорамна гледка. Безспорната звезда на събитието е 33-метровото виенско колело, което се извисява над квартала колкото 12-етажна жилищна сграда. Съоръжението разполага с 24 кабинки и предлага 360-градусова панорама към Родопите и целия град. Още от първите часове на откриването се образуваха дълги опашки, като хората търпеливо чакат своя ред за "полет" над Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Освен внушителното колело, фестивалната зона предлага адреналин за малки и големи, включващи: 50-метров "Стар флаер", най-големият батут на Балканите, къща на ужасите, блъскащи колички и редица екстремни и интерактивни игри.

От днес до 19 април жителите и гостите на града ще могат да се потопят в атмосфера, съчетаваща музика, адреналин и кулинарни изкушения.

Припомняме и вечерната програма, а входът е свободен:

9.04 - Торино и Пашата & DJ Pokera

11.04 - фен среща с ютубъра Drumev

12.04 - Вениамин & Александър Колев

13.04 - Анелия, Giorgos Adamopoulos и Александър Колев

14.04 - Алекс Колев & DJ Nickz

15.04 - 100 Кила & DJ Party

16.04 - DJ Дамян & DJ Koeff

17.04 - Криско & Lady B

18.04 - Сигнал & Краси Бончев