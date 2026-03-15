Най-мащабният лунапарк, правен до момента в България, ще отвори врати отново в Пловдив.PlovdivLand ще се проведе от 9 до 19 април 2026 година в кв. "Тракия" в Пловдив. Събитието ще бъде отворено всеки ден между 10:00 и 22:00 часа на бул. "Шипка" до Форума и ще включва музикална програма с участието на различни изпълнители и DJ-и.На 9 април ще се представят Торино и Пашата с DJ Pokera, на 12 април – Вениамин и Александър Колев, на 13 април – Анелия, Georgos Adamopoluos и Александър Колев, на 14 април – Алекс Колев с DJ Nickz, на 15 април – 100 Кила 7 DJ Party, на 16 април – DJ Дамян и DJ Koeff, на 17 април – Криско и Lady B, а на 18 април – Сигнал и Краси Бончев.Атракциите включват въртящи се съоръжения като Break Dance и Disco Dancer, различни люлки, сред които Star Flyer и Паратропер, както и виенско колело. Сред другите налични съоръжения са Extreme Number One, блъскащи се колички и мобилна Къща на ужасите.Някои от атракциите са представени за първи път в България. Освен атракциите и музикалните събития, посетителите могат да участват в образователни игри и да се възползват от предлаганата храна на място. Входът за събитията е свободен.