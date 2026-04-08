Фестивалът на атракциите Plovdiv Land се завръща в пловдивския район "Тракия“ точно навреме за великденските празници, като обещава десет дни, изпълнени с разнообразни забавления за всички възрасти. От 9 до 19 април жителите и гостите на града ще могат да се потопят в атмосфера, съчетаваща музика, адреналин и кулинарни изкушения.

Събитието ще предложи мащабна фестивална програма с концерти в различни стилове и срещи с популярни инфлуенсъри, като акцентът пада върху модерните атракции и богатата зона за улична храна. Посетителите ще имат възможност да се насладят на впечатляващ лунапарк, в който се открояват 33-метрово виенско колело, 50-метров "Стар флаер“ и най-големият батут на Балканите. Сред останалите съоръжения са ново поколение "Брейк денс“, къща на ужасите, блъскащи колички и редица екстремни и интерактивни игри.

Организаторите са подготвили и богата дневна програма за децата, включваща образователни игри, куиз състезания с награди и различни тематични активности. Не липсват и по-нестандартни забавления като шеговити състезания по надяждане и томболи с изненади.

Вечерите ще бъдат запазени за музикалната сцена, където ще се качат популярни изпълнители от българската и чуждестранната сцена. Така Plovdiv Land отново се очертава като едно от най-големите пролетни събития в града, съчетаващо развлечения, музика и празнично настроение в едно.

Входът е свободен!

Вечерна програма:

9.04 - Торино и Пашата & DJ Pokera

11.04. - фен среща с ютубъра Drumev

12.04 - Вениамин & Александър Колев

13.04 - Анелия, Giorgos Adamopoulos и Александър Колев

14.04 - Алекс Колев & DJ Nickz

15.04 - 100 Кила & DJ Party

16.04 - DJ Дамян & DJ Koeff

17.04 - Криско & Lady B

18.04 - Сигнал & Краси Бончев.