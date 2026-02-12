ИЗПРАТИ НОВИНА
Окончателно! Решават съдбата на Бизюрев на 18 март
Автор: Ивет Калчишкова 09:51
© Plovdiv24.bg
На 18 март 2026 г. във Върховния касационен съд (ВКС) е насрочено заседание по касaционно обжалване на присъдата на Рангел Бизюрев, признат за виновен в убийството на 24-годишния Димитър Малинов от село Цалапица.

Според майката на убития Митко Атанаска Бакалова Апелативна прокуратура Пловдив не е обжалвала присъдата от 17 години, а това е направила защитата на Бизюрев.

През декември 2025 години Апелативен съд Пловдив увеличи наказанието на Бизюрев от 15 години на 17 години.

В решението си от над 40 страници апелативните магистрати тогава посочват, че Окръжен съд - Пловдив правилно е приел, че единствено Рангел е нанасял удари на пострадалия.

Според Апелативен съд Пловдив подсъдимият е проявил неоправдана  агресия към пострадалия при очевидно физическо надмощие. По време на нанасяне на ударите е пренебрегнал молбата на Димитър да преустанови побоя. След това го е оставил да лежи на земята в безпомощно състояние.

Съдът отчита, че след деянието подсъдимият предприел активни действия по заличаване на следите от престъплението.

Решението на Пловдивският апелативен съд не бе окончателно и защитата на Бизюрев се е въдползвала от това и е обжалване пред ВКС.

Припомняме, че защитата на Рангел настоя пред Апелативен съд Пловдив за преквалификация на деянието по чл. 122 от НК – причиняване на телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.

"Искаме преквалификация на деянието и оттам – намаляване на наказанието. В кое училище децата не са си разбивали носовете?“, коментира Джубелиев.


Статистика: