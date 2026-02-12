Окончателно! Решават съдбата на Бизюрев на 18 март

© Plovdiv24.bg На 18 март 2026 г. във Върховния касационен съд (ВКС) е насрочено заседание по касaционно обжалване на присъдата на Рангел Бизюрев, признат за виновен в убийството на 24-годишния Димитър Малинов от село Цалапица.



Според майката на убития Митко Атанаска Бакалова Апелативна прокуратура Пловдив не е обжалвала присъдата от 17 години, а това е направила защитата на Бизюрев.



През декември 2025 години Апелативен съд Пловдив увеличи наказанието на Бизюрев от 15 години на 17 години.



В решението си от над 40 страници апелативните магистрати тогава посочват, че Окръжен съд - Пловдив правилно е приел, че единствено Рангел е нанасял удари на пострадалия.



Според Апелативен съд Пловдив подсъдимият е проявил неоправдана агресия към пострадалия при очевидно физическо надмощие. По време на нанасяне на ударите е пренебрегнал молбата на Димитър да преустанови побоя. След това го е оставил да лежи на земята в безпомощно състояние.



Съдът отчита, че след деянието подсъдимият предприел активни действия по заличаване на следите от престъплението.



Решението на Пловдивският апелативен съд не бе окончателно и защитата на Бизюрев се е въдползвала от това и е обжалване пред ВКС.



Припомняме, че защитата на Рангел настоя пред Апелативен съд Пловдив за преквалификация на деянието по чл. 122 от НК – причиняване на телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.



"Искаме преквалификация на деянието и оттам – намаляване на наказанието. В кое училище децата не са си разбивали носовете?“, коментира Джубелиев.