Огромно дърво се стовари върху кола в Кючука

© Фейсбук Огромно дърво се стовари върху лек автомобил на ул. "Георги Кондолов" в район "Южен", сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.



От тежкия мокър сняг дървото е поддало и паднало върху спряна на паркинг до блока кола. Няма пострадали хора, но материалните щети са големи.



За това дърво е била издадена заповед за премахване още миналата година, съобщи кметът Атанас Кунчев. Рано тази сутрин е започнало разчистването.



В кметството досега са получени 20 сигнала за паднали дървета. Сформирани са три екипа, които проверяват на място и подават информацията в ОП "Градини и паркове".



Преобладаващата висока растителност в район "Южен" е от вида сефора. Те са непретенциозни бързорастящи дървета, толерантни към суша и замърсена градска среда. Продължителността им на живот е 60-70-80 г. и всички вече са на преклонна възраст.