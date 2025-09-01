ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромни щети след пожара в Пловдив. Който може - нека помогне
Получих реални снимки от щетите в апартамента след пожара… За съжаление жилището е практически необитаемо и ще остане такова още дълги месеци – предстоят ми много тежки ремонти.
Около 75% от апартамента е напълно унищожен. Засега ще трябва да живея при сестра ми, защото целият апартамент е силно овъглен и токсичен.
Надявам се до януари–февруари да успея да се върна обратно там. Споделям с вас част от снимките – балкон, хол, кухня – за да добиете реална представа за щетите.
Благодаря на всички, които досега се отзоваха – пожелавам ви да бъдете неизмеримо щастливи и благословени през целия си живот!
Ако някой има възможност да ми помогне, за да направя апартамента поне що-годе годен за живеене, това е сметката ми:
Даниел Карапандов
IBAN: BG64UBBS80021060115113
BIC: UBBSBGSF
