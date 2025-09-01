© виж галерията Негоден за живеене е апартаментът, който горя в Пловдив в събота. В тази връзка собственикът на жилището се обърна със зов за помощ:



Получих реални снимки от щетите в апартамента след пожара… За съжаление жилището е практически необитаемо и ще остане такова още дълги месеци – предстоят ми много тежки ремонти.



Около 75% от апартамента е напълно унищожен. Засега ще трябва да живея при сестра ми, защото целият апартамент е силно овъглен и токсичен.



Надявам се до януари–февруари да успея да се върна обратно там. Споделям с вас част от снимките – балкон, хол, кухня – за да добиете реална представа за щетите.



Благодаря на всички, които досега се отзоваха – пожелавам ви да бъдете неизмеримо щастливи и благословени през целия си живот!



Ако някой има възможност да ми помогне, за да направя апартамента поне що-годе годен за живеене, това е сметката ми:



Даниел Карапандов



IBAN: BG64UBBS80021060115113



BIC: UBBSBGSF