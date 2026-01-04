ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромна опашка се изви пред най-предпочитаното място в Пловдив
Уникалното съоръжение и тази година предлага неповторими изживявания. Монтажните работи по "Айс парк" – Пловдив продължиха до края на месец ноември 2025 г.
Техниката бе доставена от Австрия с 20 камиона. Монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност приключиха на 30 ноември.
Разположена е на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м представляват ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.
От чисто спортна гледна точка съоръжението би могло да се използва както от начинаещи, така и от напреднали кънкьори.
