Без абсолютно никакво съмнение най-предпочитаното място в Пловдив от началото на Новата година не е нито ресторант, нито дюнерджийница, нито хранителен магазин. Най-желаното място за забавления в града под тепетата за пореден ден днес бе ледената пързалка на площад "Централен". Изви се огромна опашка от желаещи да ползват съоръжението - започваща от Военния клуб и стигаща до билетните каси, установи проверка на Plovdiv24.bg.



Уникалното съоръжение и тази година предлага неповторими изживявания. Монтажните работи по "Айс парк" – Пловдив продължиха до края на месец ноември 2025 г.



Техниката бе доставена от Австрия с 20 камиона. Монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност приключиха на 30 ноември.



Разположена е на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м представляват ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.



От чисто спортна гледна точка съоръжението би могло да се използва както от начинаещи, така и от напреднали кънкьори.



