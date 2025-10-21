Ограничават движението в Тунела в Пловдив

© Plovdiv24.bg От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка със спешна необходимост от ремонт на осветлението в тунела на бул. "Цар Борис III Обединител“, днес, 21 октомври, от 22:00 до 06:00 ч., ще бъде спряно движението от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий“ до кръстовището с ул. "Железарска“.