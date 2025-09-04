© Plovdiv24.bg Читател на Plovdiv24.bg се свърза с медията ни, за да разкаже на какво е станал свидетел в любимия ни Пловдив. Даваме му думата сега, при това без редакторска намеса:



Сцената се развива на улица "Ружа“ в квартал "Смирненски", точно срещу номер 11. Който е минавал оттук, знае добре – отсечката е тясна, невъзможно е два автомобила да се разминат.



Затова хората си изчакват културно, както се прави от години. Инциденти тук почти няма. Почти. Вчера обаче станах свидетел на друго – показно безочие. Главната героиня е руса дама със скъп джип. Вместо да изчака на мястото, където това е възможно, тя умишлено подмина и влезе в стеснението с една-единствена идея – че отсрещният трябва да се качи на бордюра, понеже вдясно има колчета и "няма къде да мине“.



Явно логиката ѝ е проста – щом е с джип, значи улицата е нейна. И тогава започна театърът. Жената изскочи от колата, тропна по прага, размахваше ръце и крещеше: "Ти нормален ли си?!“ В същото време тя самата демонстрира пълната липса на нормалност – с цинични реплики, със заплахи и арогантно поведение.



Заради нея още двама шофьори едва не се сбиха. Напрежението се качи за секунди. В крайна сметка по-умният отстъпи, за да не прерасне инцидентът в по-сериозна драма. Младата руса мутреса заплашваше с обаждане в полицията, което беше още по-скандално, защото не познава закона, а именно един прост член от него, който доста често не се спазва: Чл. 44. (Раздел X. Разминаване):



- При разминаване водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства. Ако разминаването не може да се извърши безопасно поради наличие на препятствие или стеснение на платното за движение, водачът, чиято пътна лента е заета, е длъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства.



И тук идва саркастичната част – добре дошли в Пловдив, където пътищата отдавна не са просто улици, а арена. Тук правилата нямат стойност, ако срещу теб стои някой с прекалено голямо его и скъпа кола. Тук, ако направиш забележка, автоматично ставаш "виновен“. На "Ружа“ днес победител беше не здравият разум, а наглостта. А аз, като свидетел, останах с поредното усещане, че в този град битката по пътищата е всекидневие.



