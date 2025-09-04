ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Очевидец: Мутреса с мегаскъп джип плаши с полиция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:55Коментари (1)5487
© Plovdiv24.bg
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с медията ни, за да разкаже на какво е станал свидетел в любимия ни Пловдив. Даваме му думата сега, при това без редакторска намеса:

Сцената се развива на улица "Ружа“ в квартал "Смирненски", точно срещу номер 11. Който е минавал оттук, знае добре – отсечката е тясна, невъзможно е два автомобила да се разминат.

Затова хората си изчакват културно, както се прави от години. Инциденти тук почти няма. Почти. Вчера обаче станах свидетел на друго – показно безочие. Главната героиня е руса дама със скъп джип. Вместо да изчака на мястото, където това е възможно, тя умишлено подмина и влезе в стеснението с една-единствена идея – че отсрещният трябва да се качи на бордюра, понеже вдясно има колчета и "няма къде да мине“.

Явно логиката ѝ е проста – щом е с джип, значи улицата е нейна. И тогава започна театърът. Жената изскочи от колата, тропна по прага, размахваше ръце и крещеше: "Ти нормален ли си?!“ В същото време тя самата демонстрира пълната липса на нормалност – с цинични реплики, със заплахи и арогантно поведение.

Заради нея още двама шофьори едва не се сбиха. Напрежението се качи за секунди. В крайна сметка по-умният отстъпи, за да не прерасне инцидентът в по-сериозна драма. Младата руса мутреса заплашваше с обаждане в полицията, което беше още по-скандално, защото не познава закона, а именно един прост член от него, който доста често не се спазва: Чл. 44. (Раздел X. Разминаване):

- При разминаване водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства. Ако разминаването не може да се извърши безопасно поради наличие на препятствие или стеснение на платното за движение, водачът, чиято пътна лента е заета, е длъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства.

И тук идва саркастичната част – добре дошли в Пловдив, където пътищата отдавна не са просто улици, а арена. Тук правилата нямат стойност, ако срещу теб стои някой с прекалено голямо его и скъпа кола. Тук, ако направиш забележка, автоматично ставаш "виновен“. На "Ружа“ днес победител беше не здравият разум, а наглостта. А аз, като свидетел, останах с поредното усещане, че в този град битката по пътищата е всекидневие.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Малее полиция ли? Защо не съм бил там щях да си го извадя и да и го подам в устичката да видим тогава тази КОВРА дали може да говори глупости! Пачавра ще и се изсера в Г-класата на седалката да и мирише на ДИОР!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Членството ни в еврозоната е предпоставка за по-ускорен растеж
20:18 / 04.09.2025
Виктория Богоева от Пловдив има нужда от помощ
19:48 / 04.09.2025
Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане бе...
17:42 / 04.09.2025
От тази вечер: Рекорден брой чужди доброволци в Пловдив
18:33 / 04.09.2025
Министър от Пловдив: Следим строго за коректното превалутиране и ...
16:08 / 04.09.2025
Огромен пожар на 2 км от Пловдив, колите обръщат
15:57 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Честито, легендо!
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
Военният парад в Пекин-2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: