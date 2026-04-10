Обявените свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив са 480 към 8 април. От всички обявени позиции 49 са предназначени за висшисти. Търсят се учители, инженери, счетоводители, логопеди, рехабилитатори, компютърни специалисти, експерти по социални дейности и здравни грижи, както и икономисти. Това съобщи директорът на институцията Иванка Власева.

Най-голям е броят на свободните места за хора със средно образование – 400. Сред най-търсените кадри са машинни оператори – 68 позиции, монтажници – 33, обслужващ персонал в магазин – 38, техници и механици – 17, както и готвачи – 12. Обявени са и по 10 свободни места за салонни управители и водачи на електрокар.

Свободни позиции има още за технически организатори, оперативни работници, касиери, помощник-възпитатели, склададжии, продавач-консултанти, камериерки, масажисти, екструдеристи, охранители, заварчици, шлосери, шивачи, автомонтьори, контрольори и други специалисти.

За хора с основно и по-ниско образование в Пловдив са обявени 31 работни места. Търсят се хигиенисти, работници по поддръжка, зидари, арматуристи, шивачи, общи работници, водопроводчици, тенекеджии, огняри, дърводелци, строителни електротехници, монтажници и други.

Обявени са и 13 позиции за хора без образование. От тях 9 са за метачи, а 4 – за сметосъбирачи.

25 са вакантните места за хора с намалена работоспособност до и над 50%. От тях 21 са за висшисти. Сред обявените позиции са 4 места за агент спорт, 3 за специалист продажби, по 2 за специалист по тестване на софтуер, експерт по програмиране на компютърни системи и мрежи, търговски представител и инженери по електромеханично оборудване, както и по 1 място за инженер-механик, разработчик на софтуер, специалист по приложно програмиране, икономист с арабски и немски език, оператор в контактен център и служител публикации.

За хора със средно образование и намалена работоспособност са обявени още 4 позиции – за аниматор, гладач и двама работници в строителството.

Във филиала "Раковски“ към Бюрото по труда също има свободни позиции. Там са обявени 17 работни места – 8 за електромонтьори, 6 за машинни оператори и по едно място за бояджия, медицинска сестра и социален работник.

Данните показват, че и през април пазарът на труда в Пловдив остава активен, като най-голямо търсене има за кадри със средно образование и технически професии.