Обявиха датите за Hills of Rock 2026

© След три дни на пек, който разтапя асфалта и музика, която разтапя сърцата, Hills of Rock 2025 завърши с The Smashing Pumpkins, банда, чрез която алтернативният рок оформя култура и светогледи. Били Корган и компания изнесоха един концерт, който освен изпипан музикално, бе и изключително визуално въздействащ. Преди тях сцената разтърсиха Mastodon, виртуозите, които превръщат метъла в кинематографично изкуство, без да загубят и капка от неговата брутална сила. За трета поредна вечер бандите от главната сцена отдадоха почит на принца на мрака, Ози Озбърн, този път с изпълнение на “Supernaut", което беше и парчето, което Mastodon изпълниха на прощалния концерт на Black Sabbath "Back To The Beginning" преди седмици.



Денят бе открит с безкомпромисен сет от VUKOVI, начело с Janine Shilstone, чийто глас и харизма предизвикаха фурор. След тях се случи и първото шоу на Static X, индустриално величие, визуална театралност и неизбежен headbanging още от първата песен. На другите две сцени На Тъмно и Строежа танцуваха и се вихриха фенове на банди като Анимационерите, Wickeda, Taraleshta, Do Sho Band, но черешката на тортата бяха дългоочакваните Dope и HBlockx.



На главната сцена, със сет и присъствие, достойни за хедлайн позиция, се качиха While She Sleeps и обърнаха Гребния канал с главата надолу - брутална комбинация от агресивен пост хардкор и мръсен градски вайб, които събраха публиката и групата в едно.



Суров, многопластов и емоционален, всичко това и повече, бе тежкият сетлист на Mastodon, бандата, която превръща метъла в мащабно звуково и визуално преживяване. Титаните от Aтланта не пропуснаха символично да отдадат почит към Ози Озбърн с последното си изпълнение - “Supernaut" на Black Sabbath. Кулминацията, но и финалът на фестивала дойдоха с The Smashing Pumpkins с един музикално изискан сет – почти сакрално преживяване, в което меланхолията, силата и алтернативният дух се сляха с публиката, която от години чакаше търпеливо първия концерт на Били Корган и компания у нас.



Hills of Rock 2025 отново събра на едно място хора от различни поколения, стилове и култури - фестивалът, на който идваш заради музиката, но оставаш заради хората. И както всяка истинска рок сцена и тази беше територия на свобода, равноправие и свързаност. Благодарение на haptic костюмите на Music: Not Impossible и жестовия превод от партньорските организации от Stray Sheep, Deaf.bg, Фондация "Развитие и Интеграция", ФРИ и СГБ - Съюз на глухите в България, хора с увреден слух успяха да усетят музиката не просто като звук, а като преживяване.



Защото музиката е за всички.



Hills of Rock се завръща и през 2026, отново в същите горещи дни на юли - 24, 25 и 26 юли, а първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове вече се изчерпва в мрежата на Тикет Стейшън на цена от 180 лв. / 92,03 евро. Съвсем скоро се очакват и потвърждения за първите групи на фестивала догодина. Тези новини и допълнителна информация - на festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.