|Обследват възможностите за временна спирка към Индустриалната зона в "Тракия"
Предложението е на граждани, които се оплакаха пред медията ни, че заради строителни дейности по проекта на ВиК за изграждане на Южен обходен колектор вече цяла година не могат да стигнат навреме до работа. Хората настояха да се открие временна спирка на автобус 24, в близост до "Изот сервиз", преди завод "Сантинели".
След нашето запитване от Община Пловдив потвърдиха, че постъпил сигнал от граждани по казуса. При обследването трябва да се констатира има ли възможност за разкриване на временна спирка, защото трябва да отговаря на определени нормативни изисквания.
Припомняме, че във въпросния участък в жр "Тракия" се изгражда частта от Южния обходен колектор, която ще свърже Пречиствателната станция и съоръжението от бул. "Александър Стамболийски" в район "Южен". Заради непредвидени обстоятелства се е наложило удължаване на срока за завършване на строителните дейности, обясни Петър Гюров - технически ръководител на проекта. В хода на работата е установено, че в самото кръстовище с улица "Инж. Асен Йорданов" има водопровод, шахта и кабел, които трябва да се преминат по инженерен способ.
