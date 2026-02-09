Читател: От една година не мога да стигна навреме до работа

© Plovdiv24.bg Пловдивчанин се обърна към Plovdiv24.bg с молба за незабавна намеса. Става дума за това, че вече година не може да стигне с градски автобус до работното си място в предприятие в Инстриалната зона на ж.р. "Тракия". Сигнализира, че за пореден път не е спазен срока за отваряне на отсечката. Ето какво точно ни пише:



"Отсечката в Индустриалната зона на "Тракия", до "Изот сервиз" и преди завод "Сантинели", е затворена за автобусна линия 24. И така вече година. Никакви действия не се предприемат от страна на ръководните органи за улесняване на достъпа на гражданите, включително мен, до работните си места.



Поставени сме пред невъзможност да отидем до работа, както и да се въ ощернем. Трябва да вървим с километри, за да се придвижим по някакъв начин. Това е недопустимо!



Беше казано от страна на общината, в отговор до Министерството на транспорта, че има заповед за отваряне на пътя в близост, която е от 2.02.2026 г. Датата мина, нищо такова не се случи. Казано ми беше, че вина има и ВиК Пловдив.



Не ме интересува в кого е вината! Аз питам: по кой начин да отида до работа, след като няма алтернативен вариант и всяка сутрин закъснявам, освен, че вървя с километри.



Моля медиите вече да се намесят и да бъде отворена временна спирта на линия 24, в близост до "Изот сервиз", преди завод "Сантинели". Благодаря, уважаеми редактори.".



Проверка на Plovdiv24.bg показа, че в този участък в жр "Тракия" се изгражда частта от Южния обходен колектор, която ще свърже Пречиствателната станция и съоръжението от бул. "Александър Стамболийски" в район "Южен". Проектът е на държавната компания "Водоснабдяване и канализация" и изпълнението му започна през октомври 2022 г.



В отсечката в "Тракия" има три непредвидени обстоятелства, коментира за медията ни Петър Гюров - технически ръководител на проекта.



Едното от извънредните обстоятелства е наличието на водопровод в самото кръстовище с ул. "Инж. Асен Йорданов". Другото е шахта на място с други размери, отново в зоната на кръстовището, а малко след него има и кабел, който не е бил предвиден за преминаване.



"Другото непредвидено обстоятелство е, че Община Пловдив пое ангажимент да си възстанови бордюрите след което ние да асфалтираме готовия участък, но към ден днешен не са предприети мерки и съответно ние неможем да предприемем мерки по възстановяването. Миналата седмица изготвихме писмо в тази връзка и чакаме отговор" - каза Гюров.



Медията ни отправи запитване и до Община Пловдив дали е постъпило искане от граждани за откриване на временна спирка на автобус 24, в близост до "Изот сервиз", преди завод "Сантинели".



Очакваме отговор от администрацията.