ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Читател: От една година не мога да стигна навреме до работа
Автор: Диана Бикова 19:43Коментари (1)898
© Plovdiv24.bg
Пловдивчанин се обърна към Plovdiv24.bg с молба за незабавна намеса. Става дума за това, че вече година не може да стигне с градски автобус до работното си място в предприятие в Инстриалната зона на ж.р. "Тракия". Сигнализира, че за пореден път не е спазен срока за отваряне на отсечката. Ето какво точно ни пише:

"Отсечката в Индустриалната зона на "Тракия", до "Изот сервиз" и преди завод "Сантинели", е затворена за автобусна линия 24. И така вече година. Никакви действия не се предприемат от страна на ръководните органи за улесняване на достъпа на гражданите, включително мен, до работните си места. 

Поставени сме пред невъзможност да отидем до работа, както и да се въ ощернем. Трябва да вървим с километри, за да се придвижим по някакъв начин. Това е недопустимо!

Беше казано от страна на общината, в отговор до Министерството на транспорта, че има заповед за отваряне на пътя в близост, която е от 2.02.2026 г. Датата мина, нищо такова не се случи. Казано ми беше, че вина има и ВиК Пловдив. 

Не ме интересува в кого е вината! Аз питам: по кой начин да отида до работа, след като няма алтернативен вариант и всяка сутрин закъснявам, освен, че вървя с километри. 

Моля медиите вече да се намесят и да бъде отворена временна спирта на линия 24, в близост до "Изот сервиз", преди завод "Сантинели". Благодаря, уважаеми редактори.".

Проверка на Plovdiv24.bg показа, че в този участък в жр "Тракия" се изгражда частта от Южния обходен колектор, която ще свърже Пречиствателната станция и съоръжението от бул. "Александър Стамболийски" в район "Южен". Проектът е на държавната компания "Водоснабдяване и канализация" и изпълнението му започна през октомври 2022 г. 

В отсечката в "Тракия" има три непредвидени обстоятелства, коментира за медията ни Петър Гюров - технически ръководител на проекта.

Едното от извънредните обстоятелства е наличието на водопровод в самото кръстовище с ул. "Инж. Асен Йорданов". Другото е шахта на място с други размери, отново в зоната на кръстовището, а малко след него има и кабел, който не е бил предвиден за преминаване. 

"Другото непредвидено обстоятелство е, че Община Пловдив пое ангажимент да си възстанови бордюрите след което ние да асфалтираме готовия участък, но към ден днешен не са предприети мерки и съответно ние неможем да предприемем мерки по възстановяването. Миналата седмица изготвихме писмо в тази връзка и чакаме отговор" - каза Гюров.

Медията ни отправи запитване и до Община Пловдив дали е постъпило искане от граждани за откриване на временна спирка на автобус 24, в близост до "Изот сервиз", преди завод "Сантинели".

Очакваме отговор от администрацията.


Още по темата: общо новини по темата: 247
20.01.2026 Кметът на "Южен": Не ми казват кога ще асфалтират булеварда
25.12.2025 Ремонтите и дъжда в Пловдив отново превърнаха улиците в "Южен" в реки
24.12.2025 Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив
23.12.2025 Заради очакваните валежи: Монтираха още 4 помпи на Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски"
20.12.2025 Общината играе медиатор за Южния обходен колектор
20.12.2025 Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална"
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Яснооо, да влезе убития! Прехвърляне на топката до... безкрайност!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
ОД МВР Пловдив удари цех за производство на незаконни лекарства!
18:25 / 09.02.2026
Булевард "Васил Априлов" ще бъде отворен за движение в края на ма...
16:46 / 09.02.2026
Автогара "Север" остава отворена още два месеца, търси се вариант...
16:20 / 09.02.2026
Зрелищна катастрофа в Пловдив
14:18 / 09.02.2026
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
13:03 / 09.02.2026
Адвокат за труповете край "Петрохан": Не е нужно да си Хорейшио К...
12:38 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
МВР Пловдив удари цех за производство на незаконни лекарства
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: