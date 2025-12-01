ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обследват Околовръстното на Пловдив, движението ще бъде силно затруднено
Екипи на сектор "Пътна полиция“ са в готовност да подпомагат трафика и осигуряват безопасността на движението във връзка със започване на обследване на околовръстния път на Пловдив (от кръвовото за Пазарджик до това за Асеновград), в отсечката между кръстовище с път I-8 и кръгово движение с Асеновградско шосе.
Планирано е действията на експертите да бъдат в рамките на няколко часа, като началото им е от 19.30 ч. всеки ден, от днес до сряда.
До приключване на всички етапи от инспекцията съветваме водачите на моторни превозни средства да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, а по възможност да избират други маршрути на придвижване в посочените часови диапазони.
