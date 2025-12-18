ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общински съветник: Някои ще бъдат много щастливи от този подарък
"Става въпрос за 38 павилиона (преместваеми обекти), някои ще бъдат много щастливи от този подарък. Едва ли "Калина" и "Правда" са в центъра на "Столипиново", едва ли са "Шанз Елизе" на "Столипиново", там може само 1 човек да минава. Улиците са ключови и веднага задавам въпроса: питани ли са жителите, че пред къщите им ще цъфнат павилиони. Тротоарът е по-малък от 1 метър. Някой ще ни вкара в съда. Навремето разбихме пазара на Яшар Асан, беше прекрасен, сега идете го вижте – прилича на клоака. Разбихме го, не намерихме начин да го дадем на друг. В момента даваме 38 павилиона, но на други улици.
Бил съм районен кмет и кмет на града, много добре познавам района. Потушавал съм два бунта, трошиха витрини, обърнаха две полицейски коли, тогава кметът на района се скри и трябваше аз да отида. Там е особен кварталът, там трябва да се пипа с желязна ръка в кадифена ръкавица. Убеден съм, че хората, пред чиито къщи ще се сложат павилиони, не знаят за това" - заяви Славчо Атанасов.
Борислав Инчев се поинтересува каква е причината общинската администрация, а не районното кметство да изготви предложението и схемите за разполагане на павилиони и изрази притеснение.
Главният архитект на Пловдив Яна Желязкова обясни, че идеята е била да се социализират двете улици, за да може да се поставят павилиони по законен ред и кметството да започне да прави един по един търговете.
"За кого е направено това нещо? Ако дойдете в Столипиново, има много възможности за естетически вид на квартала – улици, паркове, градини, тротоари. Едва ли това ще даде естетичен вид на района – тези 38 павилиона" - отговори съветникът Али Байрям. Той уточни, че и в момента има павилиони, но не знае какъв е статутът им.
Яшар Асан предупреди, че може да се случат нелицеприятни неща в квартала:
"Сутринта един велик човек беше тук (инж. Тодор Петков, който бе удостоен с отличието "Почетен гражданин на Пловдив"). Той пропусна да каже нещо много важно. Ние 7 г. стояхме в режим на тока, той беше областен управител, с негово съдействие имаме ток в Столипиново и си плащаме тока като редовни граждани на България.
За зла участ се родих в "Столипиново", не ви пожелавам да живеете там. Не знам как сте взели решение за тези павилиони. Там и сега има павилиони – ще се бутне този човек, който 30 г. е работил там, как ще му обясним, че ще дойде друг по-богат човек. Тези хора, които ще участват в този търг, разберете, ще има мъртви хора. Не знам кой е архитектът, днес му върша добрина, да не се случи това в Столипиново.
Г-н кмете, в неделя в 14 ч. ще има първия мирен протест, ще ви пиша уведомително писмо. Столипиново е част от град Пловдив, там живеят културни хора, с образование.".
Кметът Костадин Димитров припомни, че преди години по подобен начин е бил решен въпросът с павилионите пред СУ "Черноризец Храбър".
Предложението за поставянето на нови павилиони при гласуването получи 17 гласа "за", 11 "против" и 20 "въздържал се". Това означава, че няма да се реализира.
